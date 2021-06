Lagerverkauf in Pratteln – Im Wa(h)renlager kommen Schnäppchenjäger ganz auf ihre Kosten

Mit einem breiten Angebot an reduzierten Produkten lässt das Wa(h)renlager die Herzen der Schnäppchenjäger höherschlagen. Am Wochenende steht das 10-Jahr-Jubiläum an.