Gehen Sie gerne ins kalte Wasser? Ich springe nicht so gerne in einen kühlen See. Generell mag ich aber die Kälte, allerdings eher beim Wintersport und auch da nicht bei Extremtemperaturen.

Rasche Abkühlung scheint aber auch Spass zu machen. Oft tauchen Leute nach einem Sprung ins kalte Wasser prustend und lachend wieder auf. Was macht die Kälte mit uns? Da gibt es zwei Reaktionen. Das eine ist die Gruppendynamik, wenn wir nicht allein ins Wasser gehen, die das gute Gefühl hervorrufen kann. Im Körper gelangt der Kältereiz über die Haut ins Gehirn bis zur Region, wo Emotionen geregelt sind. Wie wir den Kältereiz interpretieren, hat auch mit den äusseren Umständen zu tun. Wenn wir mit einer Gruppe baden gehen, die dabei enthusiastisch ist, dann kann das einen positiven Effekt auf uns selbst haben. Allein ist es schwieriger, sich zu überwinden, ins kalte Wasser zu gehen.

Und die andere Reaktion? Durch den Kältereiz setzt der Körper auch Stesshormone frei. Das heisst, die Badenden sind dadurch sehr aktiviert. Diese Mixtur aus Stresshormonen und positiven Gefühlen lässt Menschen beim Baden freudig rufen und quieken, fast schon ein bisschen hyperaktiv.

«Die erste Reaktion beim Eintauchen in kaltes Wasser ist Abwehr.»

Werden Stresshormone nicht eher bei einem Alarmzustand ausgeschüttet? Das ist auf jeden Fall so. Kälte ist generell ein sehr starker Reiz für den Körper, denn er möchte um jeden Preis die Kerntemperatur halten. Deshalb ist die erste Reaktion, die wir beim Eintauchen ins kalte Wasser haben, eine Abwehr. Dabei wird eine Kaskade ausgelöst: Die Blutgefässe in den Armen und Beinen ziehen sich zusammen. Das Blut wird zentralisiert. Es werden Stresshormone freigesetzt und auch zum Beispiel Schilddrüsenhormone, um den Stoffwechsel anzukurbeln. Später beginnen die Muskeln zu zittern, um Wärme zu produzieren.

Erich Hohenauer Infos einblenden Der gebürtige Österreicher ist ein Experte für Kälteexposition und -therapie. Der studierte Physiotherapeut doktorierte auf dem Gebiet der Rehabilitationswissenschaften an der Universität Brüssel. Seit 2014 forscht Hohenauer als stellvertretender Forschungsleiter an der Fachhochschule für Physiotherapie in Landquart. Zudem habilitiert er gerade an der Universität Freiburg in der Schweiz. (afo)

Können kühle Bäder das Immunsystem stärken? Das wird zwar immer wieder angenommen. Doch genau darüber ist sich die Wissenschaft überhaupt noch nicht einig. Wir haben zum Beispiel bei uns im Labor Versuche durchgeführt mit gesunden Studentinnen und Studenten und haben die Freiwilligen fast drei Wochen lang täglich kalt baden lassen. Wir haben dann aber festgestellt, dass dabei die Zahl der Immunzellen, der weissen Blutkörperchen, sank. Der Körper reagierte negativ, weil der Reiz zu stark war.

Wie kalt waren denn die Bäder? Die Probanden blieben 12 Minuten im 7 Grad kalten Bad. Wir haben absichtlich einen starken Reiz gewählt und gefunden, dass es wichtig ist, bei diesen Kältebädern auf die Dosis zu achten. Die Kältetherapie ist ein zweischneidiges Schwert. Je extremer der Reiz wird, desto mehr kippt es auf die negative Seite. Andererseits ist bekannt, dass man durch eine gewisse Kälteresistenz einen positiven Effekt auf die Psyche bekommt, auf das Wohlbefinden und den Schlaf.

Kann man sich abhärten, damit es einfacher wird, in kühles Wasser zu gehen? Ja, das geht. Ich spreche aber nicht von «abhärten», sondern davon, sich an die Kälte zu «gewöhnen». Dabei sollte man möglichst viel der Körperfläche mit einbeziehen. Es nützt wenig, nur die Unterarme einzutauchen, wenn ich eine Gewöhnung des gesamten Körpers erhoffe. Wichtig ist zudem, die kühlen Bäder regelmässig zu machen – zwei- bis dreimal pro Woche wäre optimal. Man sollte den Kältereiz aber langsam steigern, etwa für ein paar Tage mit einem Bad bei 25 oder 20 Grad Wassertemperatur beginnen. Und wenn sich der Körper daran gewöhnt hat, dann kann man die Temperatur immer mehr reduzieren. Auch da gilt, nicht das Extreme zu suchen.

Ist es nicht einfacher, sich nach dem Duschen mit kaltem Wasser abzubrausen? Das habe ich lange Zeit auch propagiert. Inzwischen habe ich von vielen Seiten gehört, dass diese Methode unangenehmer ist, als wenn man sich in ein kühles Bad setzt. Beim Duschen trifft das kalte Wasser den Körper ja immer nur punktuell. So kühlt etwa der Rücken ab, während der Bauch schon langsam wieder aufwärmt. Dann kommt der Strahl wieder nach vorne. Bei einem Bad in der Wanne bleibt die Temperatur hingegen konstant und der Kältesensor wird nicht ständig neu stimuliert.



Was halten Sie vom Wassertreten bei der Kneipp-Kur, wo man bis zum Knie im kühlen Wasser watet. Kann man sich damit an die Kälte gewöhnen? Die Methode hat durchaus eine Daseinsberechtigung. Da geht es zwar auch um die Gewöhnung an die Kälte. Die Förderung der Durchblutung steht aber im Vordergrund. Wenn man die Beine in kaltes Wasser eintaucht, ziehen sich die glatten Muskeln um die Gefässe zusammen, und wenn man die Beine rausnimmt, gehen die Gefässe schlagartig wieder auf. Das ist ein Training für die Gefässe – und auch eine sehr sichere Methode, um sich kühlem oder kaltem Wasser auszusetzen.

«Je langsamer man ins Wasser geht, umso besser.»

Wann wird es mit kaltem Wasser gefährlich? Die gefährlichste Situation für den Körper ist, bei heissen Temperaturen in sehr kaltes Wasser zu springen. Dabei ziehen sich die Blutgefässe schlagartig und sehr kräftig zusammen und gleichzeitig steigt die Herzfrequenz. Das ist besonders für Personen ein Risiko, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden. Durch das starke Zusammenziehen kann es zu einem Komplettverschluss von Blutgefässen kommen, zu einem Herzinfarkt oder auch zur Herzinsuffizienz. Das kann aber auch all jene betreffen, die versteckte Herzprobleme haben – also potenziell auch junge Leute – sowie Patienten mit Bluthochdruck.

Wie sollte man also ins Wasser gehen, wenn man erhitzt ist? Je langsamer, desto besser. Schön nach Schema hiesse das: erst einmal bis zu den Knien reingehen, einen Moment verharren, dann langsam bis zur Hüfte eintauchen, die Arme abkühlen und anschliessend etwas Wasser nehmen und es auf den Oberkörper verteilen. Danach kann man ganz rein.

Was kann Kälte bewirken, hilft sie gegen Schmerz? Prinzipiell wird Kälte schon immer eingesetzt, um Schmerzen zu lindern. Kälte kann die sensorische Nervenleitgeschwindigkeit stark reduzieren, sodass das Schmerzsignal nicht mehr ins Gehirn geht. Es kommt aber darauf an, wo der Schmerz ist. Je tiefer die Verletzung oder die Struktur liegt, die Schmerzen verursacht, desto schwieriger wird es, das mit Kälte zu beeinflussen. Wenn hingegen ein oberflächlicher Muskel oder die Bänder am Knöchel Schmerzen verursachen, dann kann man mit Kälte die Nervenleitfähigkeit, aber auch den Stoffwechsel relativ einfach reduzieren.

«Der Muskel ist ein aktives Gewebe, Fett hingegen ein passiver Isolator.»

Wirkt die Kälte bei Frauen anders als bei Männern? Ja, in einer anderen Studie haben wir beispielsweise das Kälteempfinden bei Frauen und Männern verglichen. Wir haben festgestellt, dass Frauen dieselbe Temperatur als kühler empfinden als Männer.

Warum frieren Frauen schneller als Männer? Da gibt es mehrere Faktoren: Frauen haben im Durchschnitt etwas mehr Fett und weniger Muskelmasse als Männer. Der Muskel ist ein aktives Gewebe, Fett hingegen ein passiver Isolator. Deshalb können Männer über die Muskeln mehr Wärme produzieren – durch Muskelkontraktion oder unwillkürliches Zittern. Wenn ein Kältereiz kommt, dauert es in der Regel bei Männern etwas länger, bis die Gewebetemperatur sinkt im Vergleich zu Frauen. Das Fettgewebe kann hingegen die Kälte nur etwas dämpfen. Hinzu kommt, dass die Haut bei Männern im Durchschnitt etwas dicker ist als bei Frauen und etwas anders beschaffen. Deshalb werden die Kältesensoren, die direkt unter der Hautschicht liegen, bei Frauen in der Regel früher gereizt als bei Männern.

Warum bekommen Kinder im Wasser blaue Lippen, und müssen sie dann raus? Ja, das ist ein Zeichen, dass die Kinder an der Grenze zur Unterkühlung sind. Blaue Lippen bekommt man, wenn die Körperkerntemperatur von den normalen 37 Grad auf etwa 35 Grad sinkt. Diese Körperreaktion tritt aber genauso bei Erwachsenen auf, nur gehen sie meist aus dem Wasser, bevor sie blaue Lippen bekommen, weil sie die Kälte früher bewusster wahrnehmen. Kinder spüren die Kälte oft nicht, wenn sie im Wasser herumtollen.



«Kaltes Wasser entzieht dem Körper mehr Wärmeenergie als kalte Luft.»

Dann kommt noch das Zittern dazu? Ganz genau. Bei Säuglingen ist es hingegen anders als bei älteren Kindern und Erwachsenen. Säuglinge können noch keine Wärme durch Muskelzittern produzieren. Deswegen sind sie besonders gefährdet auszukühlen.

Das Frieren ist also auch altersabhängig? Ja, zum Beispiel neigen Senioren mit zunehmendem Alter auch eher wieder zum Frieren, weil die körperliche Aktivität zurückgeht. Sie verlieren an Muskelmasse und können der Kälte weniger entgegenwirken.

Warum empfinden wir Temperaturen von zum Beispiel 24 Grad an der Luft als angenehm, können uns aber im Wasser bei 24 Grad abkühlen? Das hat etwas mit der thermischen Leitfähigkeit von Wasser und Luft zu tun. Die thermische Leitfähigkeit von Wasser ist um das 20-Fache grösser als die von Luft. Im Wasser können wir dem Körper also viel mehr Wärmeenergie entziehen als durch die Luft. Wenn man sich Studien anschaut, die kaltes Wasser und kalte Luft vergleichen, dann ist klar, dass nach einem Bad im kühlen Wasser die Haut- und Muskeltemperatur länger anhaltend kühler bleibt als nach der Einwirkung durch kalte Luft.

Darum hilft an heissen Sommertagen am besten eine Abkühlung in der Badi oder im See? Genau, aber langsam reingehen!

Anke Fossgreen leitet seit 2022 das Wissenteam. Sie ist seit dem Jahr 2000 als Wissenschaftsredaktorin bei Tamedia tätig. Die Biologin hat während ihrer Doktorarbeit über die Alzheimerkrankheit geforscht. Sie interessiert sich für Themen rund um die Biologie, Gesundheit, Ernährung, Medizin und Bewegung. Mehr Infos

