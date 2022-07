Energiekrise – Im Tessin soll ab 2025 Erdgas gefördert werden Eine Gruppe will ein altes Projekt wiederbeleben. Investoren sind bereits vorhanden. Adrian Schmid

In Finsterwald LU wurde in den 1980er- und 1990er-Jahren bereits Erdgas gefördert. Folgt nun ein Erdgas-Revival im Tessin? Foto: Peter Hahn (ETH-Bibliothek Zürich)

Made in Switzerland – statt in Russia, Qatar oder Algeria: Wegen Putins Krieg gegen die Ukraine und der Energiekrise wird die Erdgasförderung nun auch in der Schweiz ein ernsthaftes Thema. Im Tessin konkretisieren sich die Pläne bereits. So hat eine Investorengruppe ihr Interesse angemeldet, ein Projekt zu unterstützen. In diesen Tagen wird eine unabhängige Taskforce gebildet. «Wenn alles rundläuft und uns die verantwortlichen Behörden unterstützen, können wir ab Ende 2025 in der Schweiz Erdgas fördern», sagt Pietro Oesch. Der pensionierte Unternehmer war ein Pionier der Gasexploration im Tessin.