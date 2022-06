An 15 Standorten in Basel – Im Sommer werden Parkfelder für Cargovelos markiert Die vorgesehenen Standorte befinden sich unter anderem in der Rebgasse, am Erasmusplatz und an der Schifflände, wie das Basler Bau- und Verkehrsdepartement schreibt.

Cargovelos brauchen mehr Platz und sollen diesen in Basel-Stadt auch erhalten. Foto: Bau- und Verkehrsdepartement

Der Kanton Basel-Stadt will spezielle Abstellplätze für Cargovelos schaffen. Die Lastenvelos erfreuten sich wachsender Beliebtheit, eigneten sich aber nur bedingt zum Parkieren an gängigen Veloabstellplätzen, teilte das Basler Bau- und Verkehrsdepartement am Mittwoch mit.

Erste 15 Parkfelder für 20 Cargovelos würden in den kommenden Sommerferien markiert, heisst es. Die vorgesehenen Standorte befinden sich unter anderem in der Rebgasse, am Erasmusplatz und an der Schifflände. Sie seien nach einer Evaluation der Nachfrage ausgewählt worden.

Weitere 12 Abstellmöglichkeiten sind gemäss Communiqué in einem zweiten Umsetzungsschritt geplant. Da die Signalisationsverordnung bislang noch kein Piktogramm für Cargovelos kennt, hat der Kanton beim Bundesamt für Strassen einen Antrag für die Aufnahme eines solchen Piktogramms in die Verordnung eingereicht. (Lesen Sie hier den Bericht zur Frage «Sind Autofahrer schlechtere Menschen als jene mit Cargovelos?»)

SDA/bor

