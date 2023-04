Reportage aus Israel – Im «Silicon Wadi» tüfteln sie an der Wirtschaft der Zukunft Zwischen Tradition und Moderne, Protesten und Start-up-Gründungen: Israel ist der Leuchtturm für Innovation im Nahen Osten. Dies könnte aber bald ein Ende haben. Bianca Lüthy

Sie arbeiten an Ideen, die die Welt verändern könnten: Das Team von Cygnus, bestehend aus den Ingenieuren Yishai Boasson, Hillel Paley und Dvir Nahari (von links), will Verkehrssysteme weltweit entlasten. Foto: PD

Der Tag bricht an in Tel Aviv. In der Morgendämmerung türmen sich die vielen Hochhäuser des Finanzdistrikts Ramat Gan auf. Sie sind umgeben von breiten Autobahnen, die sich in alle Himmelsrichtungen erstrecken. Nicht nur das Stadtbild gleicht der Downtown von Los Angeles, sondern wie in der US-Metropole liegt auch in Tel Aviv ein Gefühl von Innovation, Inspiration und Unternehmertum in der Luft. Laufend entstehen neue Firmen.