Einkehren – Im siebten Himmel über dem Fluss Im Rhin Bleu ist man in diesen Zeiten am rechten Fleck: himmlische Lage über kühlem Wasser, Ferienstimmung und leichte, mediterran angehauchte Speisen. Franziska Laur

Den Sonnenuntergang von der Plattform des Rhin Bleu betrachten. Foto: PD

Ein kühles Bad im Rhein und danach ein kühles Glas Weisswein im Rhin Bleu. Das ist Sommergenuss pur, und so führt unser Weg zur Riviera Basels. Das Restaurant mit seinen über hundert Sitzplätzen beim Rheinbad Breite ist kein Geheimtipp mehr – reservieren ist angesagt. Doch wer an einem schönen Sommertag einen der begehrten Plätze auf der Sommerterrasse ergattert hat, der ist glücklich und hat einen fantastischen Ausblick. Am Kleinbasler Ufer ziehen die Köpfe der letzten Schwimmer langsam Richtung Dreiländereck, die Sonne wirft ihre letzten Strahlen, und Verliebte hocken am Flussufer und haben nur Augen füreinander.