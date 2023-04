Foto: Kostas Maros

Seit den Ausschreitungen vor dem Joggeli nach dem YB-Spiel, als Sicherheitsangestellte von einer Gruppe Idioten massiv angegriffen wurden, geht in Basel eine diffuse Angst um. Jetzt nicht unbedingt direkt die Angst davor, dass die Fangewalt in Basel quasi Neunzigerjahre-Serie-A-Niveau erreichen könnte, also Basel eine Art fussballtechnisches Gotham City am Rheinknie wird. Sondern die Angst davor, dass Basel vom geschätzten und bewährten «Basler Weg» abkommen könnte – und in Sachen Umgang mit Fans endgültig verdeutschschweizert.