FCB siegt und siegt – Im Schongang nach Ungarn Die Basler gewinnen den zweiten Vergleich mit Partizani Tirana bei hohen Temperaturen 2:0. Damit ist Rotblau der Gruppenphase der Conference League einen Schritt näher gekommen. Die nächste Reise führt den FCB zu Ujpest Budapest. Dominic Willimann , Tilman Pauls

Drei Spiele, drei Tore: Valentin Stocker (links) befindet sich in einer bemerkenswerten Frühform. Foto: Filip Roganovic (Freshfocus)

Patrick Rahmen wollte sich in Albanien auf nicht allzu viele Experimente einlassen. Zwar war der Vorsprung gegen Partizani Tirana nach dem 3:0-Erfolg in der Hinpartie komfortabel, doch allein schon die Hitze beim Gastspiel in Albanien – das Thermometer zeigte bei Anpfiff noch weit über 30 Grad an – liess eine grosse Rotation und damit ein mögliches Nachlassen nicht zu.

Weiter nach der Werbung

So brachte Rahmen im Vergleich zum Hinspiel vor Wochenfrist vier neue Kräfte in die Startformation: Michael Lang ersetzte auf rechts Sergio Lopez und Nasser Djiga rückte für Andy Pelmard in die Innenverteidigung.