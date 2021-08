Denzel Washington, grauhaarig – Im Schatten von «Seven» In «The Little Things» spielt der Hollywoodstar einen Polizisten in einem sehr dunklen Thriller. Zu spät. Matthias Lerf

Hochkarätiges Trio in «The Little Things»: Denzel Washington mit Rami Malek (rechts) und Jared Leto. Foto: Sky

Für einmal ist das Timing von Denzel Washington nicht aufgegangen. Der vielfach ausgezeichnete Star hatte vor einem Vierteljahrhundert eine Hauptrolle im Thriller «Seven» angeboten bekommen. Aber er sagte damals ab, das Drehbuch war ihm zu «dunkel», weshalb Brad Pitt den Part übernahm. Als Washington dann den fertigen Film sah, bereute er seinen Entscheid.

25 Jahre später ist er doch noch in einem rätselhaften Serienmörderfilm zu sehen: «The Little Things» läuft ab nächster Woche auf dem Bezahlsender Sky und hat eine ähnliche Grundkonstellation wie «Seven»: zwei sehr unterschiedliche Polizisten und ein charismatischer Verdächtiger in einem Katz-und-Maus-Spiel.

Ermittlungen zu einem Serienmörder: Denzel Washington (links) als erfahrener Cop, Rami Malek als ehrgeiziger Neuling. Foto: Sky

Vergnügen bereitet das vor allem wegen der drei Hauptdarsteller. Neben dem hier grauhaarigen Denzel Washington ist Rami Malek zu sehen (der Freddie Mercury aus «Bohemian Rhapsody»), der einen ehrgeizigen jungen Kollegen spielt. Und der in extremen Rollen immer exquisite Jared Leto ist der Mann, den die beiden als Täter verfolgen.

Das Drehbuch zum Film hat Regisseur John Lee Hancock bereits 1993 verfasst, damals sollte Steven Spielberg «The Little Things» drehen. Auch Clint Eastwood und andere waren über die Jahre am Stoff interessiert. Jetzt aber hat es Hancock selber gemacht – zu spät, wie wohl allen klar ist. Wer aber Lust auf altmodisches Schauspielerkino mit etwas Schauerlust hat, kommt auf die Rechnung.

