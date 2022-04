Nachhaltigkeit und Geschlecht – Im Schatten des Dinosauriers Der Verein Frauenstadtrundgang beleuchtet im Park im Grünen das Thema Nachhaltigkeit aus einer weiblichen Perspektive. Im Fokus steht dabei das lebensgrosse Modell des Urzeittiers. Isabelle Thommen

Der Verein Frauenstadtrundgang Basel führt in seinem neusten Rundgang durch den Park im Grünen. Foto: Verein Frauenstadtrundgang Basel

Wissen Sie, weshalb der Dinosaurier im Park im Grünen steht? Und was er mit Nachhaltigkeit zu tun hat? Der Verein Frauenstadtrundgang Basel liefert mit seinem neusten Rundgang Antworten auf diese Fragen. «Nur Kraut und Rüben am Stadtrand? Ein Spaziergang zwischen Dino und Dreispitz» führt durch den Park und über die Kantonsgrenze vom Baselbiet in die Stadt Basel.