Ein Basler ist bester Beachvolleyballer – Im Schatten der Frauen Der Basler Florian Breer und Marco Krattiger sind das stärkste Schweizer Männer-Beachvolleyballteam. Trotz zuletzt vorzüglichen Resultaten werden sie in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen – wegen der beiden helvetischen Frauen-Weltklasseduos. Thomas Wirz

Florian Breers nächstes Ziel: Die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Sie sind aktuell die Nummer 20 der Welt und mittlerweile auch das klar beste Schweizer Männerduo. Der Basler Florian Breer und der Thurgauer Marco Krattiger haben in den letzten Wochen auf der World Tour wie an der EM starke Auftritte gezeigt. In Gstaad wurden sie ausgezeichnete Fünfte, in München holten sie den Gruppensieg und verpassten den Einzug in die Viertelfinals nur knapp.

Für Schlagzeilen in den Schweizer Medien reichte dies alles nicht. Diese schrieben in der jüngsten Vergangenheit mit schöner Regelmässigkeit die beiden international so erfolgreichen helvetischen Frauenduos Tanja Hüberli/Nina Brunner und Joana Heidrich (respektive Menia Bentele)/Anouk Vergé-Dépré. «Wir stehen seit Jahren im Schatten der Frauen. Dies ist keine Klage, sondern eine Feststellung. Unsere beiden Schweizer Frauen-Weltklasseduos haben den Bonus ja auch absolut verdient», hält der 23-jährige Breer fest.

Und erzählt eine Anekdote, die für die gegenwärtige Konstellation im nationalen Beachvolleyball wohl bezeichnend ist. Nachdem beim kürzlich ausgetragenen Gstaader Premiumturnier das Schweizer Fernsehen den Achtelfinal von Hüberli/Brunner live übertragen hatte und gleich anschliessend die Viertelfinalpartie von Breer/Krattiger auf dem Center Court anstand, war der Arbeitstag für die SRF-Equipe beendet. «Sie packten zusammen, vermutlich hatten sie uns gar nicht auf der Rechnung gehabt», kommentiert der langjährige frühere Standardpartner von Yves Haussener die Szene im Nachhinein mit leicht ironischem Unterton.

Es fehlt an der Konstanz

Der 185 Zentimeter grosse Verteidigungsspezialist verschweigt denn auch nicht, dass die mediale Beachtung grösser sein könnte. Und damit auch die Möglichkeiten zur Vermarktung. Zum Glück, so Breer, würden sie von der Sporthilfe, von Swiss Volley und der einen oder anderen Stiftung unterstützt. Es sei aber schon so, dass der grössere Teil des in die Sparte Beach fliessenden Sponsorings zurzeit dem Frauenbereich zukomme. Und fügt gleich selbstkritisch hinzu: «Wir Männer haben es ja selbst in der Hand, wieder mal einen richtigen Exploit zu landen.»

Auch deshalb fällt Breers bisheriges Saisonfazit nicht restlos zufrieden aus: «Wir hatten nach einer harzigen ersten eine starke zweite Saisonhälfte mit Rang 3 in Agadir, zwei fünften Plätzen in Gstaad und Espinho sowie Rang 9 zuletzt an der EM.» Das letzte Quäntchen zum absoluten Exploit, wie beispielsweise eine EM-Medaille, fehlte indes. Die Frage, was es denn für mehr Podestplätze brauche, beantwortet die frühere Indoor-Stammkraft von Traktor Basel in drei Wörtern sehr schnell: «Noch mehr Konstanz.»

Der Fokus liegt auf Paris

Nicht zuletzt dieses Plus an Konstanz soll den EM-Fünften von 2020 einen direkten Startplatz an den Olympischen Spielen in Paris einbringen. Nach dem inzwischen verarbeiteten Olympia-Frust des vergangenen Jahres – Breer/Krattiger hatten beim Continental-Cup den grössten Anteil am Sicherstellen eines Schweizer Quotenplatzes in Tokio, mussten aber dem im Worldranking besser platzierten Duo Heidrich/Gerson den Vortritt lassen – gilt der Fokus ab sofort voll und ganz den Spielen 2024.

Ab nächstem März werden die zwölf besten Resultate für einen der zu vergebenden 16 Olympia-Startplätze zählen. Anders gesagt, muss das stärkste Schweizer Männerteam im kommenden Jahr von der aktuellen Position 20 in die Top 16 weiter vorrücken. Was einfach klingt, wird Florian Breer und Marco Krattiger alles abverlangen. Erstens wegen der riesigen Konkurrenz, zweitens auch aufgrund des sehr komplizierten Qualifikationsmodus.

Die Vorbereitung hat schon in diesen Tagen an den Schweizer Meisterschaften auf dem Berner Bundesplatz begonnen: Um dem leicht angeschlagenen Krattiger eine wohlverdiente Pause zu gönnen, hat sich Breer kurzfristig mit Quentin Métral zusammengetan.





