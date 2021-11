Rundgang mit Hunden – Im Rudel durch Basel Im Rahmen der aktuellen Ausstellung «tierisch! Keine Kultur ohne Tiere» bietet das Museum der Kulturen eine Führung an, bei der die Vierbeiner im Zentrum stehen. Ein Erfahrungsbericht. Meinung Franziska Laur

Ethnologin Anna Buser (Mitte) führt die Hunde und ihre Menschen auf den Spuren der Vierbeiner durch Basel. Foto: Kostas Maros

Nein, glauben Sie ihm nicht. Es ist nicht wahr, dass er ständig hungern und frieren muss. Er tut nur so und bringt mich in Verruf. Bitte zeigen Sie ihm kein Mitleid. Wenn er zitternd dasitzt, den rehbraunen Blick flehentlich auf Sie gerichtet, so denken Sie daran, dass er am Morgen das eigene Futter verschmäht hat. Wenn Sie nur einmal «du Armer» flüstern und ihm etwas zustecken, wird er sich Ihre Adresse merken und stets zu Ihnen zurückkehren. Glauben Sie ihm nicht. Er führt ein Hundeleben, aber ein glückliches.

Habe ich eigentlich schon erklärt, um was es hier geht? Nein! Also, wir befinden uns auf einem Rundgang durch die Stadt mit anderen Hunden. Das Wetter ist etwas rau, doch die Ausführungen von Anna Buser, die den Spaziergang im Rahmen der Ausstellung «tierisch! – Keine Kultur ohne Tiere» des Museums der Kulturen anbietet, sind spannend. Eddie interessieren nur die Leckerbissen in der Tasche der anderen Teilnehmer, die sie bereitwillig zücken, wenn er seine feuchten Augen auf sie richtet.