Ausschenken – Im Reich der Walderdbeeren, Pflaumen und Kirschen Das Schweiz-Abenteuer der Ziereisens liegt oberhalb von Riehen, im «Schlipf». Ein guter Einstieg in die kleine, aber feine Weinpalette ist der Pinot noir «Le Petit». Chandra Kurt

Der Pinot noir «Le Petit» ist nicht kompliziert, aber dennoch spannend.

Der Vorteil bei Winzern, die die grossen Weine des Burgunds lieben und auch trinken, ist, dass sie ihre qualitative Güte immer präsent haben, wenn sie die eigenen Weine vinifizieren. Die Familie Ziereisen aus Efringen-Kirchen ist eine solche Winzerfamilie, die Ernte für Ernte eine Palette an herrlichen Weinen in allen Preisklassen produziert – und zum Glück auch in der Schweiz ein paar Reben bewirtschaftet.

So erklären die Ziereisens zu ihrem Schweiz-Abenteuer: «Unsere Rebberge liegen im unteren Teil des Tüllinger Bergs. Der gehört zur Schweiz und wird als «Schlipf» bezeichnet. 1328 erstmalig erwähnt, gehörten die Reben damals den Zisterziensern vom Kloster Wettingen, später dem Domstift Basel und wohlhabenden Baslern. 1979 wird die Rebkultur von der Gemeinde Riehen wiederbelebt. Die Reben werden nun von uns und der Weinhandelsfamilie Ullrich bewirtschaftet.»

Die Zusammenarbeit begann 2018. Ein guter Einstieg in diese kleine, aber feine Weinpalette ist der Pinot noir «Le Petit». Dieser leichte und finessenreiche Blauburgunder duftet einladend nach Walderdbeeren, Pflaumen und Kirschen und offenbart im Gaumen neben der angenehmen Fruchtigkeit eine saftige Frische und Dynamik. Kompliziert ist er nicht, aber spannend dennoch, zumal ein Schluck schnell Lust auf einen zweiten macht. Für mich ein herrlicher Alltagswein, der sowohl zu Hausmannskost als auch zu Filet oder Geflügel serviert werden kann – und sogar zu einem Fischgericht.

Ein Besuch des Weingutes kann ich nur empfehlen, zumal das die beste Möglichkeit ist, die ganze Weinpalette zu verkosten – vom Le Petit zu Le Grand. Anmeldung erforderlich.