Intensiver Löscheinsatz – Im «Recycling-Paradies» in Reinach gerät Abfall in Brand Das Ausmass des Schadens ist zur Zeit noch unklar. Dank des stürmischen Windes führte der dichte Rauch in der Umgebung nicht zu übermässigen Immissionen.

Im "Recycling-Paradies" in Reinach AG geriet Abfall im Brand. Kantonspolizei Aargau

Ein Brand von Abfall im «Recycling-Paradies» in Reinach AG hat in der Nacht auf Montag Schaden in unbekannter Höhe angerichtet. Die Feuerwehr konnte die weitere Ausbreitung des Brandes verhindern und Schlimmeres abwenden. Die Kantonspolizei klärt die Brandursache ab.

Ein Automobilist bemerkte den Brand im Recyclinghof an der Mattenstrasse kurz nach 03.00 Uhr und alarmierte die Feuerwehr, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Die Feuerwehr machte den stark qualmenden Brandherd in einer grossen Lagerstätte für Abfälle aus. Die Abfälle waren für die Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) bestimmt gewesen.

Der Feuerwehr gelang es mit einem intensiven Löscheinsatz, den Brand unter Kontrolle zu bringen und den Übergriff der Flammen auf andere Bereiche der Halle zu verhindern. Der Brand war am frühen Montagmorgen gelöscht.

Das Ausmass des Schadens ist gemäss Polizeiangaben zur Zeit noch unklar. Aufgrund des stürmischen Windes führte der dichte Rauch in der Umgebung nicht zu übermässigen Immissionen.

