Ich habe mich riesig gefreut, als ich im Silicon Valley zum ersten Mal zu einem Abendessen eingeladen wurde. Ich kaufte Blumen und Wein als Gastgeschenk. Ich trug Lippenstift auf und zog ein Kleid an. Als mein Mann und ich an der Adresse der Dinnerparty an die Tür klopften, spürte ich eine nervöse Vorfreude.

Wir wechselten ein paar Worte, und er bat uns, am Küchentisch Platz zu nehmen. Dann bereitete er den ersten Gang vor: Er holte einen XXL-Sack Erdnüsse hervor und schüttete sie in eine Plastikschüssel. Später transferierte seine Frau zur Hauptspeise vier Lachsfilets vom Gefrierfach in die Mikrowelle.