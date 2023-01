Landratswahlen: Region 4 – Im Oberbaselbiet drohen den Grünen Verluste Die Parteienlandschaft im Oberbaselbiet gilt zwar als stabil. Doch die Grünliberalen und Die Mitte sind dieses Mal neu aufgestellt – und könnten von der personellen Schwäche der Grünen profitieren. Thomas Dähler

Regula Waldner (Grüne, Wenslingen) ist im Landrat für Nationalrätin Florence Brenzikofer nachgerückt und muss sich kräftig anstrengen, will sie den Sitz behalten. Foto: PD

Vielleicht kommt es den Grünen gerade recht, dass das Oberbaselbiet neu ein Parlamentsmitglied mehr als 2019 nach Liestal schicken kann. Doch auch bei der neuen Ausgangslage brauchen die Grünen viel Glück, wenn sie ihre vier Mandate im Landrat bei den Wahlen am 12. Februar in die neue Legislaturperiode hinüberretten können. Personell sind die Grünen weniger gut aufgestellt als vor vier Jahren. Neu treten die Grünliberalen und Die Mitte in allen drei Wahlbezirken der Region 4 an. Und die SVP, 2019 Verliererin, tritt diesmal mit starken Listen an.