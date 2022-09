Überflieger Carlos Alcaraz – Im neuen Tenniskönig steckt ganz viel Federer Der 19-jährige Carlos Alcaraz gewinnt nicht nur das US Open, sondern wird auch die jüngste Nummer 1. Seine Freude am Spiel ist ansteckend und erinnert an sein grosses Idol. Simon Graf

Der strahlende Champion: Carlos Alcaraz mit dem Pokal. Foto: Jason Szenes (EPA)

Die Oberschenkel brannten, Carlos Alcaraz wirkte angeschlagen. Über 23 Stunden Tennis hatte er in den Beinen, in den Abendspielen der zweiten Woche war er der Alleinunterhalter des US Open gewesen und einmal sogar erst um sechs Uhr morgens ins Bett gekommen. Der 19-Jährige wirkte nach gut zwei Stunden in diesem Final angezählt, doch so aussichtslos es ist, er kann schlicht keinen Ball verloren geben. Das hat er einfach nicht gelernt.