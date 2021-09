Zukunft von ehemaligen Heimkindern – «Im Moment ist es am besten, man wird kriminell!» Nachdem Heim- und Pflegekinder aus der Pflege entlassen werden, rutschen viele in die Sozialhilfe. Gael Plo, der selber fremdplatziert war, setzt sich mit einem Verein nun politisch für die Chancengleichheit sogenannter Care Leaver ein. Dina Sambar

Gael Plo hat es geschafft und hilft nun anderen ehemaligen Pflege- und Heimkindern. Im Bild: Das Kinderhaus Holee, eines von vielen Heimen, in denen Gael Plo aufwuchs. Foto: Kostas Maros

Das Kind wird 18 Jahre alt. Nun ist es volljährig. Deshalb stellen die Eltern das Kind auf die Strasse. Ab sofort muss es selber schauen, wo es wohnt und wie es zu Geld kommt. Auch emotionale und praktische Unterstützung gibt es keine mehr. Der Kontakt wird abrupt abgebrochen. Das bisher gut umsorgte Kind soll sich die Hilfe nun bei Ämtern holen.

Das klingt hart, fast schon grausam. Doch für Kinder, die in Heimen oder Pflegefamilien aufgewachsen sind, ist das oben beschriebene Szenario in gewissen Kantonen völlig normal. Viele Care Leaver – so nennt man ehemalige Heim- und Pflegekinder – verlieren im Alter von 18 Jahren plötzlich alle Bezugspersonen.