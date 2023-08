Im Mittelpunkt des Baselbiets – Lupsingen feiert das erste Dorffest seit 50 Jahren Am Wochenende wartet die Gemeinde mit einem vollen Programm auf. Damit Interessierte möglichst einfach anreisen können, fahren gar 35 zusätzliche Busse. Lea Darina Buser

Noch sind die Helferinnen und Helfer mit dem Aufbauen beschäftigt. Am Wochenende sollen sich die Strassen Lupsingens dann füllen. Foto: zvg

Seit 30 Jahren ist Lupsingen der Mittelpunkt des Baselbiets. Aus diesem Grund soll von Freitag bis Sonntag ein Dorffest stattfinden – das erste nach über 50 Jahren.

Bereits jetzt sei die Vorfreude riesig, wie OK-Präsident Simon Dürrenberger auf Anfrage sagt. «Man spürt, dass das Fieber steigt.» Auch die Kommunikationsbeauftragte Verena Gauthier Furrer ist beeindruckt: «Die Leute arbeiten bis spät in die Nacht – man merkt, dass etwas Einmaliges ansteht.»

Am Freitag ist es schliesslich so weit: Der Anlass beginnt mit dem Einzug der Ehrengäste, Vereine und Schulkinder von Lupsingen um 16.45 Uhr. Danach eröffnen Regierungsrat Isaac Reber, Gemeindepräsident Marcel Staudt und OK-Präsident Simon Dürrenberger das Fest auf dem Dorfplatz, wie es in einer Medienmitteilung der IG Dorffest Lupsingen heisst.

Vom Lunapark bis zum «Kennsch mi no»-Treff

Das Programm soll «gluschtig» machen: Konzerte von Live/Wire, Volxrox sowie Chicago Dave mo' Blues sollen für musikalische Unterhaltung sorgen. Für die kleineren Gäste ist mit dem Kinderkonzert «Wildi Blaatere» am Sonntag ebenfalls etwas dabei.

Neben einem vielseitigen Familienprogramm soll bei der Mehrzweckhalle ein Lunapark stehen und ein Markt mit regionalen Produkten locken. Auch kulturell will Lupsingen etwas bieten: So zeigt die Kunstausstellung «LupART» Werke lokaler Künstlerinnen und Künstler.

Und wenn der Bauch nach all dem zu knurren beginnt, warten hergerichtete Beizli und Bars mit einer kulinarischen Vielfalt auf.

Originell ist auch der «Kennsch mi no-»Treff: Hier erhalten ehemalige Lupsibärgerinnen und Lupsibärger die Chance, sich nach langer Zeit wiederzusehen.

Bei den Aufbauarbeiten ist auch Kreativität gefragt. Foto: zvg

Simon Dürrenbergers persönliches Highlight: «Dass wir es als OK geschafft haben, ein solch grosses Dorffest auf die Beine zu stellen, und dass sich die örtliche Bevölkerung und die der Region im Dorf treffen und zusammen feiern.»

Das Fest mit dem Motto «S Dorf im Mittelpunkt» hat sich ausserdem der Nachhaltigkeit verschrieben. So sollen möglichst lokale Produkte verwendet sowie Lieferantinnen und Lieferanten aus der näheren Umgebung berücksichtigt werden.

Nur bereits bestehende Gebäude würden genutzt und so umgebaut, dass sie dadurch langfristig einen Mehrwert hätten. Man arbeite zudem viel mit Holz und verwandle die Gemeinde so in ein heimeliges Festdörfli mit Hüttenzauber, sagt Gauthier Furrer.

Auch der öffentliche Verkehr wurde optimiert: Reisende ab Liestal sollen zusätzliche 35 Busfahrten nutzen können. Sogar für die Heimfahrt ist gesorgt: Am Samstag und Sonntag wird etwa zwischen zwei und fünf Uhr ein Shuttlebus die Gäste der umliegenden Dörfer nach Hause fahren.

Bestehende Gebäude werden umgebaut, wofür viel Holz verwendet wird. Foto: zvg

Darüber hinaus soll das Dorffest einen Gewinn für alle Einwohnerinnen und Einwohner Lupsingens sowie des Baselbiets darstellen: Die Hälfte des Erlöses werde in einen Naturerlebnispfad investiert, sagt Gauthier Furrer. In dessen Zentrum soll der exakte Mittelpunkt des Baselbiets einen prominenten Platz erhalten. «Denn alle sind, über das Dorffest hinaus, herzlich willkommen im Mittelpunkt unseres Kantons.»

