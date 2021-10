WM-Qualifikation: Litauen – Schweiz – Im Ministadion braucht die Schweiz heute ganz viele Tore

Murat Yakins Lachen

Ein gut gelaunter Murat Yakin im Stadion von Vilnius. Keystone

Das Lachen von Murat Yakin in diesem Moment ist so laut und schallend, man muss es von Vilnius bis in die Schweiz hören können. Was anders sei im Vergleich zum letzten Spiel gegen Litauen im März, hat ihn ein litauischer Journalist gefragt. «Das System ist anders», sagt er, «wir spielen offensiver.»

Welche Freude er an sich selbst hat, zeigt sein Lachen. Und den Journalisten fragt er: «Verstehen Sie, warum?» Er macht auch am Tag vor dem Match in Litauen eine Anspielung darauf, dass sein Vorgänger Petkovic als Verfechter der Offensive galt, er dagegen im Ruf steht, ein Defensivtrainer zu sein.

Yakin ist bestens gelaunt. Dass das Stadion in Vilnius eigentlich kein Stadion ist, sondern ein besserer Fussballplatz auf dem Land mit einem schlechten Kunstrasen, ficht ihn nicht weiter an. Das werde am Dienstag nicht das Wichtigste sein, sagt er. Wichtiger ist ihm, dass seine Mannschaft von Anfang an versucht, den Gegner mit dem Rhythmus und der Dynamik vom Spiel gegen Nordirland zu dominieren.

Im Gegensatz zum 2:0 von Genf fehlen Akanji, Mbabu (beide angeschlagen) und Zakaria (gesperrt). Schär und Widmer stehen in der Abwehr als Ersatz bereit, im Mittelfeld sind das in erster Linie Aebischer und Sow. Ansonsten plant Yakin keine weiteren Änderungen: «Wir spielen mit der bestmöglichen Mannschaft. Wir brauchen die drei Punkte, um im November den Final in Italien zu haben.» (ths.)