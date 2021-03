Hausarzt-Ketten auf dem Land – Patienten beklagen chaotische Zustände Thomas Haehner übernimmt Dorfpraxis um Dorfpraxis. Seine Firma soll Hausärzten Vorteile bringen. Doch das kann schiefgehen. Susanne Anderegg , Roland Gamp

Der Medikamentenverkauf ist ihm wichtig: Hausarzt und Firmenbesitzer Thomas Haehner in der Apotheke des Ärztezentrums Niederweningen. Foto: Urs Jaudas

Das Telefon werde nicht abgenommen. Die Patienten müssten ewig lang warten. Bei der Konsultation sei keine Krankenakte vorhanden. Es herrschten chaotische Zustände, das Personal wechsle ständig.

So beschreiben Patientinnen und Patienten ihre Erlebnisse im Ärztezentrum Niederweningen. «Es ist kein Verlass darauf, dass überhaupt ein Doktor dort ist», sagt Ernst Marti (Name geändert). Er hat sich über die «unhaltbaren Zustände» beschwert, schon im Oktober schickte er einen Brief an mehrere Stellen: den Praxisbesitzer, die Zürcher Gesundheitsdirektion, die kantonale und die nationale Ärztevereinigung. Reagiert habe niemand, sagt Marti.