Corona-Krise – Im März war die Übersterblichkeit so hoch wie bereits 2017 Es war eine der am kontroversesten diskutierten Fragen in den vergangenen Wochen: Fordert das Corona-Virus mehr Tote? Jetzt gibt es Zahlen für Basel-Stadt. Und die offenbaren Erstaunliches. Mischa Hauswirth

Das Statistische Amt erhebt die Sterblichkeitsrate für verschiedene Alterskategorien, wie hier im Bild für die Ü-65. 2015, 2017, 2018 und 2020 war dieser Wert überdurchschnittlich. Graphik: Statistisches Amt Basel-Stadt

Gibt es mehr? Gibt es weniger? Und wie sieht das alles im langjährigen Durchschnitt aus? Die Frage nach der Zahl der Toten und ihrem Alter spielte während Wochen eine zentrale Rolle. Das statistische Amt des Kantons Basel-Stadt hat jetzt erstmals Zahlen veröffentlicht – und diese zeigen, dass die Sterblichkeit in den Kalenderwochen 13 und 14 im Mehrjahresvergleich im Durchschnitt lagen, ausser bei den Über-65-Jährigen. In diesen beiden Wochen wurden jeweils 68 Tote registriert, zu erwarten wären zwischen 23 und 55. «Für die Gruppe der älteren Personen über 65 Jahre deuten die Zahlen auf eine sogenannte Übersterblichkeit hin», schreibt das Statistische Amt auf Anfrage der BaZ. «Dies bedeutet, dass in diesen beiden Wochen jeweils mehr Personen über 65 Jahre verstorben sind, als man statistisch gesehen erwarten würde und dieses Mehr an Todesfällen nicht durch zufällige Schwankungen erklärt werden kann.»