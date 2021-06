Stadtjäger – Im Loch versteckt Der heutige Gerberbrunnen ist eigentlich bloss noch eine Gedenkstätte jenes einst mit Wasser aus Basler Boden gespiesenen Brunnens. Dominik Heitz

Der geradezu verlochte Gerberbrunnen ist alt, sehr alt. Er geht in seinen Ursprüngen bis ins späte 13. Jahrhundert zurück. Foto: Dominik Heitz

In den späten 1920er-Jahren sah der Brunnen bereits so aus, wie er sich heute noch zeigt: eine niedrige Wanne mit schlichtem Wasserauslass – hinten und rechts an eine Steinmauer, links an eine Vitrine gedrückt. Und da die Passanten oberhalb der beiden Mauern an ihm vorbeigehen und ihn kaum sehen können, ist er – man kann es nicht anders sagen – geradezu verlocht. Wenigstens ist der Zugang zum Brunnen von der Gerbergasse aus noch möglich, doch verhindern Velos die unverstellte Sicht auf ihn.

Der Gerberbrunnen ist alt, sehr alt. Er geht in seinen Ursprüngen bis ins späte 13. Jahrhundert zurück; erstmals urkundlich erwähnt wird er im Juli 1290 im Zusammenhang mit einem Hauskauf. Wegen des nebenan liegenden Zunfthauses der Gerber erhielt er deshalb den Namen Gerberbrunnen. Und weil es sich damals noch um einen Lochbrunnen, eine gefasste Quelle, handelte, hiess er auch Gerberloch.