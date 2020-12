Weihnachtsfeier in einem Pflegeheim – ein Bild aus dem Jahr 2018. Wegen Corona sind die Restriktionen dieses Jahr brutal für unsere Älteren. Foto: Michael Schneeberger

Die Rhetorik von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga an der Pressekonferenz vom Freitag war dezidiert – und nicht ohne Pathos: «Die Schweiz ist stark, wenn sie gemeinsam handelt», sagte sie etwa. Und: «Es braucht jetzt die ganze Schweiz.»

Dieser Appell an die Solidarität ist in der momentanen Krise bestimmt nicht falsch. Ob er erhört werden wird, ist eine andere Frage. Die Wortwahl jedenfalls könnte auch aus dem Zweiten Weltkrieg stammen. Die Beschwörung des Zusammenhalts im Moment der grossen Gefahr.

Nicht umsonst wird auch immer mal wieder ganz direkt auf den letzten grossen Krieg in Europa verwiesen. «Die grösste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg», heisst es dann. Oder es werden Vergleiche angestellt. «Mehr Tote als im Zweiten Weltkrieg» titelten wir in der BaZ vom Freitag. Es war ein Bericht unseres Korrespondenten Hubert Wetzel aus Washington zum Kampf gegen Corona in den USA.