Steigendes Fasnachtsfieber im Baselbiet – Im Kostüm die Gemeinderatssitzung gestürmt Die Planungen für die Landfasnacht laufen im Baselbiet auf Hochtouren. Das läuft in den Gemeinden. Eine Auswahl. Tobias Gfeller

«Wenn die Zertifikatspflicht fällt, wird es bei uns am Sonntag einen ganz normalen Umzug geben», sagt Peter Lüdin, Obmann des Fasnachtskomitees Pratteln. Foto: BaZ-Archiv

Peter Lüdin hatte die Hoffnung nie ganz aufgegeben. Der Obmann des Fasnachtskomitees Pratteln legte an der Blagetten-Vernissage vor gut einem Monat mit einem Fasnachtsdörfchen und Zertifikatskontrolle einen Plan B vor, falls ein richtiger Umzug nicht möglich sein sollte. Nach den vom Bundesrat angekündigten Lockerungen der Corona-Massnahmen glaubt Lüdin nun sogar an einen ganz normalen Umzug. «Wenn die Zertifikatspflicht fällt, wird es bei uns am Sonntag einen ganz normalen Umzug geben.» Es ist deutlich zu spüren: Das Fasnachtsfieber steigt. Nicht nur bei ihm, wie er betont: «Ich spüre überall eine Aufbruchsstimmung und eine gewisse Euphorie, was die kommende Fasnacht angeht.»