Dan Ndoye vor dem Nizza-Spiel – Im internationalen Schaufenster Dan Ndoye spielt am Donnerstag mit dem FCB bei seinem früheren Club Nizza. Für den 22-Jährigen ist dieser Europacup-Auftritt aber auch deshalb besonders, weil er in diesen Spielen die Aufmerksamkeit der Topclubs weiter auf sich ziehen kann. Dominic Willimann

Zurück in die alte Heimat: Dan Ndoye am Mittwoch auf dem Weg zu seinem früheren Arbeitgeber Nizza. Foto: Daniel Frutiger (Freshfocus)

Wenn Dan Ndoye internationalen Fussball guckt, dann schaut er am liebsten dem FC Barcelona, Real Madrid oder Arsenal zu. Einen Lieblingsclub habe er nicht, sagt der 22-Jährige. Er möge einfach den Spielstil dieser Topmannschaften, «weil man da viel lernen kann.»

Gelernt hat der Offensivspieler in den letzten Jahren einiges. Ausgebildet in der Nachwuchsakademie des Kantons Waadt, führt sein Weg über Lausanne-Sport und Nizza im Sommer 2021 zum FC Basel. Nebst Andy Pelmard, der in Nizza gross geworden ist, weiss Ndoye in den Reihen von Rotblau am besten, was den FCB am Donnerstag im Stadion Allianz Riviera in Nizza erwartet. «Es wird ein harter Kampf auf dem Rasen», glaubt der Romand, «denn beide Clubs wollen Europacup-Geschichte schreiben.» In die Halbfinals der Conference League vorzurücken, wäre auch für die Franzosen ein grosses Ereignis und gleichzeitig eine Premiere.

Auf seine Zeit in der Provence blickt der Flügelspieler gerne zurück. «Es war eine gute Erfahrung, die mich in meiner Entwicklung bereichert hat.» Auch, weil er sich mit den Grossen der Ligue 1 wie Paris St-Germain, Marseille oder Monaco messen darf. Und auch, weil er als junger Schweizer eine andere, bessere Liga kennen lernt. Noch heute bestehen Freundschaften zu ehemaligen Mitspielern wie Jordan Lotomba oder Khéphren Thuram. Und natürlich, erzählt Ndoye, sei der Kontakt zu ihnen in diesen Tagen intensiver als gewöhnlich gewesen.

Die Gerüchte aus dem Ausland

Denn im Viertelfinal-Rückspiel der Conference League werden wieder viele Augen auf den Westschweizer gerichtet sein. Es ist das internationale Schaufenster, das für Ndoye – und somit auch für den FC Basel – interessant ist. Vor Wochenfrist in Basel hat Ndoye eine seiner besten Leistungen in Rotblau in der jüngsten Vergangenheit abgeliefert. Er ist an diesem Abend im Joggeli an beiden FCB-Toren beteiligt und auf der Aussenbahn von den Franzosen kaum zu bremsen.

Es ist einer dieser Auftritte, die unterstreichen, weshalb mal mehr, mal weniger Meldungen medial verbreitet werden, wonach sich europäische Top-Mannschaften um die Dienste des Schweizer Nationalspielers reissen. Es ist die Rede von einer 25-Millionen-Franken-Austiegsklausel in Ndoyes Basler Vertrag. Im letzten Sommer hat ihn der FCB fix übernommen und mit einem Kontrakt bis Sommer 2026 ausgestattet. Dass er diesen erfüllen wird, davon ist kaum auszugehen. Gelingt Ndoye vor Ablauf dieses Arbeitspapiers der Sprung in eine der Top-5-Ligen Europas, wird auch Basel an diesem Transfer finanziell ordentlich partizipieren.

Das Länderspiel in Basel

Noch aber mag Ndoye nicht vom Ausland sprechen. Was die Zukunft bringe, wisse er nicht. Er sei beim FC Basel angestellt, «und deshalb konzentriere ich mich voll auf diese Saison». Zumal bei ihm in den letzten Wochen eine Aufwärtstendenz in seinen Leistungen erkennbar ist. Das ist deshalb erwähnenswert, weil ihm in der Vergangenheit zuweilen die Konstanz abgegangen ist. Doch seit er mit der U-21-Auswahl im März ein Testspiel in Basel gegen Israel gespielt und dabei brilliert hat, scheint vieles beim Offensivakteur zu gelingen – was vorher nicht immer der Fall gewesen ist.

«Dieser Eindruck täuscht nicht», sagt Ndoye. Er habe aus diesem Länderspiel viel Selbstvertrauen mitnehmen können. Und auch ist er wieder komplett fit. Die Muskelverletzung, die er sich im Januar zuzieht und wegen der er den Auftakt im 2023 verpasst, sei nun komplett ausgeheilt.

Hat im Hinspiel in Basel eine tadellose Leistung gezeigt: Dan Ndoye. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Das sind gute Vorzeichen, um am Donnerstag ein nächstes Ausrufezeichen zu setzen. In 44 von bislang 50 Pflichtspielen in dieser Saison ist Ndoye zum Einsatz gekommen. Seine Bilanz: 5 Tore, 5 Assists. Das ist kein überragender Wert, aber er weiss, dass er mit seiner Schnelligkeit auch die Aufgabe hat, mehr als einen gegnerischen Verteidiger auf sich zu ziehen – und somit Räume für die Mitspieler zu schaffen. «Überhaupt», sagt Ndoye, «funktionieren wir als Mannschaft sehr gut.»

Das sei auch der Schlüssel zum Erfolg in Nizza. In einem Spiel, in dem er ein nächstes Mal Werbung in eigener Sache machen kann. Wie auch im Juni, wenn er mit der U-21-Nationalmannschaft nach Rumänien an die EM reist. Es ist dies eine weitere Gelegenheit für Dan Ndoye, sich im internationalen Schaufenster zu präsentieren.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.