Im Hindernislauf zum Kunstgenuss – Basel begrüsst Besucher der Art mit einem Bau-Chaos Ausgerechnet während der Art Basel wird an zahlreichen neuralgischen Punkten in der Basler Innenstadt gebaut. Die Stadt zeigt sich dabei nicht unbedingt von ihrer schönsten Seite. Simon Erlanger

Auch während der Art Basel herrscht vor dem Kunstmuseum rege Bautätigkeit. Das Überqueren des St.-Alban-Grabens erfordert grosse Aufmerksamkeit. Ausgerechnet hier beginnt der Art-Parcours. Foto: Kostas Maros

Am Donnerstag war die offizielle Vernissage der Art Basel. Schon seit Anfang Woche kehrt wieder Leben ein am pandemiebedingt lang verwaisten Messeplatz und an den anderen Art-Schauplätzen in der Basler Innenstadt. So auch beim Art-Parcours, der die erste von 20 Stationen beim Kunstmuseum hat.

Doch dorthin zu gelangen, ist derzeit nicht ganz einfach: Wegen diverser Bauverzögerungen ist das Parking Kunstmuseum noch nicht fertig. Statt der BVB-Haltestelle prägen aufgerissener Asphalt, Abschrankungen, herumstehendes Baumaterial und schweres Gerät das Strassenbild. Der Zugang zum Kunstmuseum ist erschwert.