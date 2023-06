Konzertkritik zu Peter Gabriel – Im Hallenstadion vergass er zwischendurch, wo der Hammer hängt Mutig hatte der 73-jährige Popstar beschlossen, sein Konzert am Donnerstag in Zürich mit elf neuen Songs zu bestücken. Doch diese klangen eintönig – oder dann genauso wie die alten. Jean-Martin Büttner

Seit Beginn der Siebzigerjahre unterwegs und immer noch gut bei Stimme: Peter Gabriel im Zürcher Hallenstadion. Foto: Urs Jaudas

Seit neun Jahren war er nicht mehr auf Tournee; sein letztes Studioalbum mit eigenen Songs, also keine Liveplatte, keine Neuaufnahme von Bekanntem, keine Hommage in Form von Coverversionen: Es hiess «Up» und erschien vor 21 Jahren. Peter Gabriel, der eigenwillige, weit gereiste, stilistisch neugierige, durch und durch englische Musiker, hat sich also Zeit gelassen.