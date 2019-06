Im Grünen wohnen, in der Stadt leben

Oberer Batterieweg Basel

Das Grundstück liegt an prominenter Lage zwischen der Bruderholzallee und dem Park der Batterieanlage am oberen Ende des beliebten Bruderholzes. Das städtische und doch grüne Quartier verbindet die Annehmlichkeiten von Stadt und Land: städtische Versorgung und gute Anbindung vereint mit ruhigem Wohnen in der Natur. Durch die Topografie des Grundstücks bedingt, wurden innovative Zugangssituationen zu den Häusern geschaffen, die zudem die Privatheit der durchwegs hellen Wohnungen im Erdgeschoss bewahren. Jede Wohnung verfügt über eine lichte Raumhöhe von 2.55 Meter. Es gibt Wohnungen mit 2.5 bis 5.5 Zimmern. Neben Kellerräumen befinden sich in den Untergeschossen individuell ausbaubare Hobbyräume, teilweise sogar mit Tageslicht.