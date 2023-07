Life&Style im Hochsommer – Im Gatsby-Kleid durch die Gluthitze Martine aus Nyon verrät, wieso sie selbst im tiefsten Winter niemals Hosen anziehen würde. Julia Gisi

Trotz Sommerhitze wirkt Martine aus Nyon frisch und chic. Foto: Nicole Pont

Der Schweiss rinnt in Bächen über die Stirn, die Kleider kleben unangenehm am Körper: Im Hochsommer einigermassen elegant und stilvoll auszusehen – und sich auch so zu fühlen –, kann schnell zur Herausforderung werden.

Einer scheint die Hitze jedoch nicht viel auszumachen: An der Schifflände in Basel, wo sich der Asphalt gerade auf eine fast unerträglich hohe Temperatur erhitzt, ist Martine mit ihrer Tochter, ihrem Mann und ihren zwei Hunden am Spazieren. Während die Vierbeiner in der glühenden Sommerhitze vor sich hin hecheln, wirkt die Nyonerin noch immer frisch und chic.

Begleitet wird Martine unter anderem von ihren beiden Hunden. «Farblich passe ich heute zu ihnen», sagt sie mit einem Lachen. Foto: Nicole Pont

Martine, was trägst du heute? Ich trage ein Kleid im Charleston-Stil – mit seinen Fransen erinnert es ein wenig an die 20er-Jahre und «The Great Gatsby». Farblich passe ich heute damit zu meinen Hunden. (lacht) Scherz beiseite, das Kleid besitze ich schon lange, ursprünglich stammt es von Kookaï. Eine Marke, die leider immer mehr aus der Schweiz verschwindet. Dazu kombiniert habe ich einen Hut aus dem Manor und eine korrigierte Sonnenbrille von Viu. Aktuell lasse ich mir dort auch gerade eine andere Brille machen – die würde fast noch besser zum Kleid passen.

Mit den Fransen erinnert das Kleid an die 20er-Jahre und Gatsby. Foto: Nicole Pont

Ein Hut, ein Kleid – ist das dein Alltagslook? Ich trage jeden Tag ein Kleid oder einen Rock – niemals Hosen! Und das zu jeder Jahreszeit – auch in den Bergen, im Winter, wenn es kalt ist. Dann natürlich aus wärmeren Materialien und mit Strümpfen. Früher habe ich dazu immer auch elegante Absatzschuhe getragen, aber mit dem Alter wähle ich vermehrt auch flache Schuhe. Insbesondere dann, wenn ich weit gehen muss. Am Abend dürfen es dann aber auch mal High Heels sein.

Apropos Winter und Temperaturen, wie hast du dich heute gegen die Sommerhitze gewappnet? Natürlich schützt mich der Hut vor der Sonne. Das Baumwollmaterial, aus dem das Kleid besteht, ist zudem sehr angenehm zu tragen auf der Haut. Es sieht schwerer aus, als es ist.

Die Nyonerin wertet ihre Outfits gern mit knalligen Farben auf, zum Beispiel mit einer gelben Handtasche. Foto: Nicole Pont

Wie wertest du deine Outfits auf? Mit Farben kann man meiner Meinung nach schon viel erreichen. Ich setze zum Beispiel immer auf eine farbige Handtasche, heute ists eine gelbe. Generell bin ich der Auffassung, dass Stil nicht viel kosten muss – auch im Ausverkauf finde ich immer wieder schöne Dinge.

Eine Frage noch – wieso trägst du nur Kleider? Vor Jahren hatte ich eine OP am Bauch. Von da an fand ich es unangenehm, Hosen oder Jupes mit einem engen Bund darüber zu tragen. (wirft ihrer Tochter einen verheissungsvollen Blick zu) Wobei, nächste Woche – an der Hochzeit meiner Tochter – werde ich zur Feier des Tages einen Jumpsuit tragen. Eben genau darum, weil mich niemand in einem solchen Outfit erwarten wird!

Julia Gisi ist Mitarbeiterin des lokalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.