Zwei besondere Super-Bowl-Duelle – Im Fokus stehen die Bruderliebe und eine Trainer-Fehde Mit Travis und Jason Kelce treffen im Final der National-Football-League erstmals zwei Brüder aufeinander. Doch auch die Trainer von Kansas City und Philadelphia haben eine brisante Verbindung. Benjamin Schmidt

Travis (links) und Jason Kelce mit Trikot-Tausch nach ihrer letzten Begegnung im Jahr 2021. Foto: Ed Zurga (Keystone)

Donna Kelce stiehlt bei den Auftaktevents zur Superbowl diese Woche in Phoenix allen die Show. Überall ist sie anzutreffen: Am Montag beantwortet sie Fragen renommierter NFL-Experten an der Opening Night in der Basketball-Arena der Phoenix Suns, am Mittwoch taucht sie quasi aus dem Nichts an der Pressekonferenz von Liga-Chef Roger Goodell auf und fragt diesen nach Erziehungstipps für ihre Söhne.

Wenngleich sie Goodells Ratschläge wohl längst nicht mehr braucht, sind es doch ihre Söhne, weshalb Donna Kelce überhaupt erst nach Phoenix gereist ist. Und sie sind der Grund dafür, weshalb sie derzeit so viel Aufmerksamkeit erfährt, dass im Internet gar eine Petition läuft, dass sie den Münzwurf vor dem Spiel durchführen soll. Sie ist die Mutter von Jason (35) und Travis Kelce (33). Der ältere ist Center bei den Philadelphia Eagles, der jüngere Tight End bei den Kansas City Chiefs. In der Superbowl vom Sonntag treffen die beiden im Bruderduell aufeinander – ein Novum in der 56-jährigen Historie des Finals um die Meisterschaft im American Football.

Donna Kelce (Mitte) mit ihren Söhnen bei der Superbowl Opening Night am Montag in Phoenix. Foto: Matt York (Keystone)

Jason (191 Zentimeter, 134 Kilogramm) eröffnet als Chef der Offensive Line die Spielzüge der Offensive und blockt danach gegnerische Verteidiger, um Raum für Laufspiel oder Schutz für den eigenen Quarterback zu schaffen. Travis ist als überdimensional gebauter Passempfänger (196 Zentimeter, 116 Kilogramm) Lieblings-Anspielstation von Quarterback Patrick Mahomes und hilft je nach Spielzug auch im Blockspiel aus.

Die Besten auf ihrer Position

Abgesehen vom Familienstamm haben die Brüder gemeinsam, dass sie diese Saison zum besten Spieler auf ihrer Position gewählt wurden. Dazu konnten beide (Jason 2018, Travis 2020) die Superbowl bereits gewinnen. Dass sie sich auf dem Feld gegenüberstehen, ist für sie nichts Neues: Bereits dreimal trafen sie in ihrer Karriere bisher aufeinander – jeweils mit dem besseren Ausgang für Travis. Nun jedoch begegnen sich die beiden erstmals im Spiel der Spiele, dem grössten ihrer Karriere. Und das innige Verhältnis der beiden wird dabei auf die Probe gestellt.

Jason spielt seit Beginn seiner Profi-Karriere Football in Philadelphia, auch «Stadt der brüderlichen Liebe» genannt. Dieses Credo nahm er sich bereits lange vor seiner Ankunft in Philly zu Herzen, zu Travis verbindet ihn seit jeher eine enge Beziehung. Aufgewachsen in der Nähe von Cleveland, besuchten die beiden dasselbe College in Cincinnati, wo sie Teamkollegen waren. «Die Art, wie mein Bruder spielt, hat mich geprägt. Er hat mir viel beigebracht,» erinnert sich Travis.

Generell verlieren die beiden im Vorfeld des Finals am Sonntag fast nur positive Worte übereinander, wobei eine Stichelei hie und da nicht ausbleibt. Auf scherzhaft-brüderliche Weise eben. Das klingt dann ungefähr so: «Travis hat mehr Auswahlspiele, sieht dazu noch besser aus, tanzt besser. Lass mir doch eines, Travis, lass mich mehr Superbowls gewinnen!», fleht Jason. «Jason kann keine Routen rennen und weiss mit dem Football allgemein nicht viel anzufangen», provoziert Travis. Doch mit grossen Ankündigungen, wer denn die Partie nun gewinnen wird, halten sie sich zurück. Ob sie um den Sieger gewettet haben? «Das bleibt unter uns», sagt Jason.

Übertrieben über den anderen herziehen wollen sie vor dem Spiel nicht. Auch aus Respekt voreinander, aber wohl auch, weil sie vermeiden wollen, dass sich vor dem Spiel noch mehr um sie dreht als ohnehin schon. Dass die Fans dass Spiel «Kelce-Bowl» nennen, schmeichle ihnen zwar, «aber es sind zwei zu grosse Organisationen involviert, um nur über uns zu reden», sagt Jason in ihrem gemeinsamen Podcast «New Heights».

Der eine Trainer entliess den anderen

Jason hat recht, zumal die Partie neben ihrer sportlichen Relevanz eine weitere besondere Geschichte zu bieten hat: Chiefs-Cheftrainer Andy Reid war einst lange Trainer bei den Philadelphia Eagles, hat es in seiner vierzehnjährigen Amtsperiode aber verpasst, mit der Franchise bei einer Finalteilnahme die lang ersehnte erste Meisterschaft zu holen. 2013 wurde er nach einer enttäuschenden Saison entlassen, ehe er im Jahr darauf in Kansas City anheuerte.

Dort entliess Reid mit seinem Amtsantritt einen Teil des bestehenden Personals, darunter einen jungen Assistenztrainer namens Nick Sirianni. Dieser ist – Sie ahnen es – inzwischen Cheftrainer der Philadelphia Eagles. Und trifft in der Superbowl nun auf jenen Mann, der für ihn in Kansas City einst keine Zukunft mehr sah. Der 41-Jährige hegt deswegen jedoch keine schlechten Gefühle mehr für Reid, im Gegenteil. «Klar, es tat weh. Ich wollte Kansas City nicht verlassen. Doch Andy Reid sprach mit mir, gab mir Kraft, als ich am Boden war. Das habe ich zu schätzen gewusst, und das sagt viel darüber aus, was ihn als Mensch und als Trainer ausmacht.» Ausserdem hätte er so nie den Weg eingeschlagen, der ihn jetzt bis in die Superbowl geführt hat, weiss Sirianni.

Einst Trainer beim Gegner aus Philadelphia, jetzt mit Kansas City auf dem Weg zu seiner zweiten Meisterschaft: Andy Reid. Foto: Ross D. Franklin (Keystone)

Auch Reid findet für sein Gegenüber nur positive Worte: «Er hat Persönlichkeit, eine gute dazu. Und er ist klug. Ich glaube, dass er perfekt ist für Philadelphia. Das ist eine zähe Stadt, und er ist ein zäher Junge.» Reid wird wissen, wovon er spricht.

Wurde als junger Assistenztrainer bei Kansas City durch Andy Reid entlassen – und steht ihm nun als Philadelphia-Headcoach gegenüber: Nick Sirianni. Foto: Matt York (AP Photo/Keystone).

In seinen letzten beiden Jahren in Philadelphia trainierte der 64-Jährige übrigens auch den damals noch jungen Jason Kelce. Was ihn dazu veranlasst hat, einen genaueren Blick auf dessen Bruder zu werfen, worauf er diesen unbedingt für die Chiefs verpflichten wollte. «Ich habe in beide Zeit investiert, also fühle ich mich als Teil der Familie», sagt Reid. Jener Familie also, der Donna Kelce vorsteht, die am Ende die grösste Siegerin der Superbowl sein wird. Travis Kelce weiss: «Da einer ihrer Söhne das Spiel für sich entscheiden wird, kann sie nur gewinnen.»

