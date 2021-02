Benjamin Steffen, rechts, in Aktion gegen den Franzosen Gauthier Grumier an den Olympischen Sommerspielen 2016.

Corona hat die Sportwelt durcheinandergewirbelt, das Fechten auch?

Sehr! Von einem Tag auf den anderen gab es einen Turnierstopp. Danach schien der internationale Fechtverband lange kein Konzept gehabt zu haben, wie er in dieser Situation vorgehen soll. Seit einem Jahr gab es keine Elite-Wettkämpfe mehr. Auch der für Ende Januar geplante Wettkampf in Doha wurde abgesagt, weil gemäss Verband nicht hätte garantiert werden können, dass die Fechter aus allen Ländern hätten dabei sein können. Im Judo aber ging das offenbar. Nur eine Woche vorher fand deren Wettkampf in Doha statt.