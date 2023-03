Asylunterkunft im Aargau – Im Fall Windisch tönt jetzt alles anders Auch ohne Flüchtlinge hätten die 49 Mieter und Mieterinnen in Windisch die Kündigung erhalten, sagt der Hauseigentümer. Warum? Und warum sagte die Gemeindepräsidentin bis jetzt etwas anderes?

Häuser des Anstosses: Die Altbau-Liegenschaften in Windisch, die zu einem nationalen Empörungssturm geführt haben. Foto: Silas Zindel

Seit zwei Tagen empört sich die Schweiz über den Fall Windisch. Dort erhielten letzte Woche 49 Menschen in 32 Wohnungen die Kündigung – angeblich wegen 100 Flüchtlingen, die an ihrer Stelle hier unterkommen sollen. So war bisher die Wahrnehmung (lesen Sie hier mehr darüber).

Doch jetzt gibt es an dieser Darstellung grosse Zweifel.

Urheberin dieser Darstellung war die Gemeinde Windisch, die den Fall am Montag publik gemacht hatte. «Um die Asylsuchenden unterbringen zu können, hat der Eigentümer der Liegenschaften die Mietverträge der bisherigen 49 Mieterinnen und Mieter per Ende Juni gekündigt», schrieb die 7700-Seelen-Gemeinde in einer Medienmitteilung, die von der Gemeindepräsidentin Heidi Ammon (SVP) persönlich unterzeichnet war.

Diese Darstellung stimme so nicht, sagt jetzt die Immobilienfirma 1drittel Aleph AG, die die drei Altbauhäuser in Windisch besitzt. Der Eigentümer, B.W. (Name der Redaktion bekannt), hatte sich bisher nicht geäussert. Doch am Dienstagabend nahm er gegenüber dem «Regionaljournal» von Radio SRF schriftlich Stellung.

Die Häuser werden abgebrochen

Die 32 Wohnungen in drei Häusern, so der Eigentümer, seien in einem baulich schlechten Zustand und müssten abgebrochen werden. Anschliessend soll an ihrer Stelle ein Neubau entstehen. Nur deswegen, argumentiert der Eigentümer laut SRF, habe man den Mietern gekündigt – und nicht wegen Flüchtlingen.

Doch dann habe ihn der Kanton Aargau angefragt, ob er die Häuser vor dem Abbruch als Flüchtlingsunterkunft nutzen könne. «Da die Hauseigentümerschaft es bedauern würde, im aktuellen Wohnungsmarkt die Liegenschaft für gegebenenfalls längere Zeit ganz oder teilweise leer stehen zu lassen, erachteten wir eine solche Zwischennutzung (...) als sinnvoll und schützenswert», schreibt der Hauseigentümer in seinem schriftlichen Statement. Im Übrigen bedaure er die Kündigungen, weil die Folgen für die Betroffenen schwierig sein könnten.

Das heisst: Laut der Firma ist nicht die geplante Flüchtlingsunterkunft der Grund für die Kündigungen, sondern der geplante Abbruch der Häuser. Allenfalls erfolgten die Kündigungen lediglich etwas früher, als sie ohnehin erfolgt wären.

Wie kam es also zur Darstellung der Gemeinde, die den Fall so darstellte, als seien die Flüchtlinge der alleinige Grund für die Kündigungen?

Gemeinde rechtfertigt sich

Gemeindepräsidentin Heidi Ammon sagte am Mittwochmorgen auf Anfrage, die 1drittel Aleph AG habe die drei betroffenen Häusern erst im Herbst 2022 gekauft. Die Gemeinde sei wegen der Häuser erst Ende Januar ein erstes Mal vom Kantonalen Sozialdienst kontaktiert worden, der zum Departement ihres SVP-Kollegen Jean-Pierre Gallati gehört. Dabei habe der Kanton darüber informiert, dass an der Mülligerstasse/Zelglistrasse in Windisch eine Unterkunft für Asylsuchende geplant sei.

Die Gemeindepräsidentin lud darauf den Kanton zu einem runden Tisch ein, der am 17. Februar stattfand. Die Gemeinde habe schon da ihr Missbehagen kundgetan, sagt Ammon. Mieterinnen und Mieter auf die Strasse zu stellen und damit aus dem sozialen Umfeld zu reissen, könne nicht nachvollzogen werden, zumal in Windisch kostengünstige Wohnungen Mangelware seien.

Doch wenige Tage später bekamen die Mieter die Kündigung per Ende Juni – nicht vom Kanton, sondern von der Hauseigentümerin, der 1drittel Aleph AG.

Der erste Kontakt mit dem Eigentümer

Erst am Dienstag, sagt Ammon, habe sie in einem Gespräch mit dem Eigentümer der Firma, B.W., erfahren, dass geplant sei, die sanierungsbedürftigen Liegenschaften abzureissen und an deren Stelle einen Neubau zu realisieren. Dass den jetzigen Mietern früher oder später gekündigt werde, sei somit klar. «Weshalb aber den Mietern bereits gekündigt worden ist, ist nicht nachvollziehbar», so Ammon.

Ammon kritisiert die Art und Weise der Kommunikation seitens Kanton. Mit dem Grundeigentümer habe sie sich nun auf eine persönliche Information der Mieterinnen und Mieter einigen können. Eine Informationsveranstaltung für die 49 Betroffenen sei noch für diese Woche geplant. Dabei sollen auch Vertreter der Gemeinde und des kantonalen Sozialdienstes teilnehmen.

Wer ergriff die Initiative?

Das Departement Gallati wollte sich am Mittwoch weiterhin nicht im Detail zum Fall äussern, stellte aber eine Medienmitteilung im Laufe des Tages in Aussicht. Ein Departementssprecher bestätigte eine Information der «Aargauer Zeitung», wonach der Kanton schon mit dem alten Eigentümer der Liegenschaften wegen einer möglichen Flüchtlingsunterkunft in Kontakt gestanden sei. Diese Pläne hätten sich damals aber zerschlagen.

Ob nun die neue Eigentümerin dem Kanton die Wohnungen aktiv für Flüchtlinge angeboten hat – oder ob die Initiative vom Kanton ausging: Diese Frage konnte der Sprecher zunächst nicht beantworten.

Gemeindepräsidentin Ammon lässt das Argument mit der sinnvollen Zwischennutzung der Häuser vor dem Abbruch jedenfalls nicht gelten: «Wohnungen in diesem günstigen Preissegment muss man so lange wie möglich bewohnt lassen», sagt sie. Dass die Wohnungen stattdessen für eine Zwischennutzung vermietet würden, könne sie «nicht nachvollziehen».

Warum Immobilienfirmen so etwas machen

Dass Kündigungen so lange vor dem Baustart ausgesprochen werden, hat laut Rechtsanwalt Peter Nideröst oftmals mit der Furcht der Vermieter vor Verzögerungen zu tun. Nideröst ist spezialisiert auf Mietrecht und Vertrauensanwalt des Mieterverbandes. Die Sicherheit zu haben, dass ein Haus zum Zeitpunkt des geplanten Abrisses tatsächlich leer ist, sei für viele Vermieter entscheidend. Denn die Kosten für einen verzögerten Baustart seien oft um ein Vielfaches höher als entgangene Einnahmen durch zwischenzeitlich leer stehende Wohnungen.

Laut Entscheiden des Bundesgerichts brauche es für so eine Kündigung aber ein spruchreifes Bauprojekt, sagt Nideröst. Liege das noch nicht vor, hätten Mieterinnen und Mieter gute Chancen, Kündigungen anzufechten oder Fristerstreckungen zu erhalten. Wie weit das Projekt in Windisch fortgeschritten ist, dazu äussert sich der Eigentümer bislang nicht. Die Gemeinde hat jedenfalls noch keine Baueingabe erhalten.

Laut Anwalt Nideröst dauern Zwischennutzungen im Normalfall einige Monate und werden allenfalls verlängert, wenn sich ein Baustart aus irgendwelchen Gründen verzögert. Der Zwischennutzer – hier der Kanton Aargau – garantiert in einem Vertrag, das Objekt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu räumen.

Ein Kanada-Schweizer steht dahinter

Ob dieser Plan in Windisch aufgeht, ist allerdings offen. Der Kanton will die Liegenschaft dem Vernehmen nach für drei Jahre als Asylunterkunft zwischennutzen. In einer solchen Konstellation erhöht sich laut Niederöst die Chance der aktuellen Mieterschaft, länger in ihren Wohnungen zu bleiben. Denn die Ankündigung einer unüblich langen Zwischennutzung mache es für die Mieter einfacher, den Kündigungsgrund erfolgreich anzufechten.



Die Immobilienfirma 1drittel Aleph AG gehört dem 36-jährigen Zürcher Unternehmer B. W., der offenbar ursprünglich aus Kanada stammt, aber inzwischen auch das Schweizer Bürgerrecht besitzt. Er betreibt zahlreiche Firmen. Im Handelsregister findet sich mehr als ein halbes Dutzend Firmen, die auf Immobiliengeschäfte hinweisen. Sie befinden sich mehrheitlich in Zürich und im steuergünstigen Wollerau SZ.

Darunter auch ein Unternehmen, das sich auf Küchen- und Badeinrichtungen spezialisiert hat. Eine seiner Firmen, die sich wie die 1drittel Aleph AG auch auf die Entwicklung von Immobilien ausgerichtet hat, hatte einst auch eine Website. Auf der unterdessen nicht mehr abrufbaren Site hiess es: «Da wir ständig Ausschau nach neuen Häusern halten – Mehr- oder Einfamilienhäuser –, freuen wir uns über Ihre Ideen, denn damit helfen Sie uns, zu wachsen.» Das Unternehmen, so hiess es auf der Website, sei hoch motiviert, gut erhaltene Immobilien zu möglichst günstigen Preisen zu kaufen – um sie später weiterzuverkaufen.



