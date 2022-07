Ringen um Downing Street – Im Duell zwischen Truss und Sunak droht eine Schlammschlacht Sie ist vielen zu blass, er ist derjenige, der die Steuern erhöht hat. Der finale Zweikampf um die Nachfolge von Boris Johnson wird für die Konservative Partei zur Zerreissprobe.

Im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson hat die konservative Fraktion sie zu den Finalisten gekürt: Liz Truss und Rishi Sunak. Foto: Keystone

Dem politischen London steht ein schmutziger Sommer bevor. «Nun werden die Waffen rausgeholt», zitiert die Zeitung «Times» einen Truss-Vertrauten. Die 46-Jährige werde Sunaks Finanzpolitik ins Visier nehmen. Die Gegenseite kontert: «Sie ist etwas sonderbar, und das wird sich zeigen.»

Auf den ersten Blick haben die Tory-Parteimitglieder, die bis Anfang September die letzte Entscheidung fällen, die Wahl zwischen zwei Lagern. Die Aussenministerin hat die Unterstützung des erzkonservativen Flügels sowie angeblich auch von Amtsinhaber Johnson – obwohl sie einst gegen den Brexit stimmte.

Abo Regierungskrise in Grossbritannien Wer folgt auf Boris Johnson? Neuer britischer Premier Jeder will jetzt ein Gegen-Johnson sein Der Ex-Schatzkanzler, der stets den EU-Austritt unterstützte, gilt als deutlich liberaler. Doch der Graubereich ist gross, zumal beide Bewerber ähnliche Vorhaben ankündigen: Steuern runter, mögliche Brexit-Chancen nutzen, Grenzen dichtmachen.

Truss in Umfragen vorn

Experten haben Truss als Favoritin ausgemacht, auch Umfragen legen dies nahe. «Vorteil Truss», titelt die konservative Zeitung «Telegraph» am Donnerstag. Begeisterung ist aber nicht zu spüren. Die Oxford-Absolventin ist vielen zu blass. Bei öffentlichen Auftritten, einer Stärke des Populisten Boris Johnson, versprühe sie so viel Charme wie eine Raufasertapete, höhnen Kritiker.

Sunak müsse Truss in so viele TV-Duelle zwingen wie möglich, zitiert die Zeitung «Guardian» einen Tory. «Je mehr die Leute von ihr sehen, desto mehr werden sie Rishi unterstützen.» Der einst enge Johnson-Berater und heutige Intimfeind Dominic Cummings verhöhnt Truss als «menschliche Handgranate»: «Sie hat Chaos angerichtet, anstatt Dinge zu erledigen", ätzt Cummings. Und Truss habe alles an die Presse durchgestochen.

Die Aussenministerin müsse sich vielen Fragen stellen, sagt der Politologe Mark Garnett im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. So sei unklar, wie sie ihre aggressiven Steuerversprechen finanzieren wolle, ohne künftige Generationen zu belasten. Zudem war Truss bei den Liberaldemokraten, bevor sie zu den Tories wechselte.

Derjenige, der die Steuern erhöht hat

Obwohl er in der Fraktion in jeder Wahlrunde die meisten Stimmen erhielt, liegt Sunak in Umfragen hinten. «Sein grosses Problem ist, dass er als derjenige gesehen wird, der die Steuern erhöht hat», betont Ex-Justizminister David Gauke im Sender Sky News. Das sei zwar angesichts der Milliardenausgaben im Kampf gegen die Pandemie unumgänglich gewesen. «Aber das sind keine Argumente, um Tory-Mitglieder zu überzeugen.»

Nicht zu ihrem Vorteil: Sunak und Truss sind beide sehr eng mit der skandalumwitterten Johnson-Regierung verbunden. Foto: Keystone

Zudem machen Johnson-Vertraute ihn für das Aus des Premiers verantwortlich. Sunak sei eine «Schlange» und habe mit seinem Rücktritt den Sturz Johnsons eingeleitet, heisst es unverhohlen. Das hinterlässt bei vielen Parteimitgliedern, die den Amtsinhaber am liebsten behalten würden, Wirkung.

Sunak setzt darauf, dass er deutlich energischer und charismatischer wirkt als seine Konkurrentin. Nur er könne die Labour-Partei, die in Umfragen deutlich führt, bei der für 2024 geplanten Parlamentswahl besiegen, behauptet der 42-Jährige. Lange galt der ehemalige Hedgefonds-Manager als Sonnyboy.

Mit konsequenten Massnahmen wie einem Kurzarbeitergeld konnte er die Wirtschaft in der Pandemie einigermassen stabilisieren. «Ich weiss, wie man in der Regierung Ergebnisse erzielt, ich liefere», wirbt Sunak im «Telegraph».

Keine Frischlinge

Hier liegt aber auch die Krux, warum die Parteimitglieder weder mit Sunak noch mit Truss zufrieden sind: Beide sind sehr eng mit der skandalumwitterten Johnson-Regierung verbunden. «Ich bin enttäuscht, dass wir keinen frischen Kandidaten aufstellen», kritisiert Tory-Gemeinderätin Liz Wardlaw aus Cheshire East im Sender ITV. Ähnlich äussert sich Rishi Fernando, konservativer Bürgermeister des südwestenglischen Örtchens Ware. Notwendig sei ein Neustart.

Zu Boris Johnsons Rücktritt Johnson letzte Worte im Parlament «Hasta la vista, Baby» Zoom Unsere besten Karikaturen mit Boris Johnson Auch deshalb geben Experten dem Sieger des Duells wenig Chancen, langfristig in der Downing Street zu residieren. Der heftige Streit innerhalb der Tories könne die Wahlchancen der Partei zunichte machen, kommentiert die Zeitung «i». Politologe Garnett legt sich bereits fest: «So oder so ist es fast sicher, dass der Sieger dieses Kampfs letztlich die Labour-Partei sein wird.»

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.