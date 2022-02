Nachruf auf Werner Schatz-Gelzer – Im Dialog mit dem Islam Der langjährige Pfarrer der Peterskirche zeigte eine grosse Offenheit gegenüber anderen Konfessionen und Religionen. Benedict Schubert

Werner Schatz-Gelzer war ein von Karl Barth geprägter Theologe, der den Glauben an den auferstandenen Christus reflektieren und klug darüber Rechenschaft geben wollte. Foto: zvg

Im 98. Lebensjahr ist Werner Carl Schatz-Gelzer am 11. Februar verstorben. In Basel aufgewachsen, studierte er hier und in Paris Theologie. Er wurde Pfarrer in der deutschsprachigen Gemeinde in Vevey; während dieser Zeit vertiefte er seine theologischen Kenntnisse an der Genfer Fakultät bis zur Promotion, die er schliesslich von Basel aus abschloss.