Golf-Überflieger Freiburghaus – Im Corona-Jahr überholte er 1550 Konkurrenten Jeremy Freiburghaus aus Bonaduz ist der Aufsteiger der Saison. Der 24-Jährige ist in der Weltrangliste nun der beste Schweizer. René Stauffer

Athletisch und schlaggewaltig: Jeremy Freiburghaus erreichte in seinem zweiten Profijahr 2020 alle Ziele. Foto: Swiss Golf

Unbekannt war Jeremy Freiburghaus in der überschaubaren Schweizer Golfszene schon vor dieser Saison nicht mehr. Bereits als er Anfang 2019 Profi wurde, war er einem Golf-Magazin eine mehrseitige Coverstory wert. «In den USA würden sie nicht so ein Tamtam um dich machen, bevor du nicht mindestens ein Turnier auf der PGA-Tour gewonnen hast», ist sich der 24-Jährige bewusst, der beim Fototermin in Eishockey-Vollmontur mit Schlittschuhen und Driver auf dem Golfplatz abgelichtet wurde. Dass hierzulande Golftalente schon früh gefeiert werden, stört ihn aber nicht: «Es hilft, wenn die Leute wissen, wer du bist.»