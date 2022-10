Neues Lokal im Claraturm – Im Che Vuoi spielt die Nudel die Hauptrolle Mit der Pizzeria Dio/Mio sind die beiden Basler Gastronomen Pascal Engler und Christof Hiltmann vor drei Jahren erfolgreich gestartet. Nun eröffnen sie ihr zweites Restaurant. Dorothea Gängel

Pascal Engler ist zusammen mit Christof Hiltmann Gastgeber im neuen Che Vuoi. Foto: Nicole Pont

Fast genau drei Jahre nachdem die beiden Freunde und Gastronomen Pascal Engler und Christof Hiltmann die Pizzeria Dio/Mio an der Theaterstrasse eröffnet haben, gehen die Türen für ihr zweites Restaurant auf. Am Freitagabend ab 18 Uhr werden im Che Vuoi im Parterre des Claraturms am Messeplatz nicht die ersten Pizzen, sondern die ersten Pastagerichte serviert.

Also kein zweites Dio/Mio? «Es wäre sicher naheliegend gewesen, etwas noch einmal zu machen, was bereits funktioniert, wo man ein Konzept hat, die Farben, das Logo», sagt Pascal Engler. «Auf der andern Seite: Wir haben ja nicht vor, ein Weltkonzern zu werden oder eine Kette, und uns macht es viel mehr Spass, noch einmal etwas Neues zu machen, in die Tiefe zu gehen und es umzusetzen.» Seit gut einem Jahr beschäftigen sich die beiden Gastronomen mit dem Thema Pasta. Als ihnen dann der Standort angeboten wurde, fingen beide sofort Feuer.

Pastaspezialitäten aus allen Regionen Italiens

Wenn die zwei etwas anpacken, dann muss es authentisch sein. Im Dio/Mio war das der original neapolitanische Pizzateig, im Che Vuoi wird es der Pastateig sein. So wie Engler vor vier Jahren nach Neapel reiste, um sich zum Pizzaiolo ausbilden zu lassen, war er dieses Jahr in Ligurien und erlernte die Herstellung der Original-Pasta. Ihm ist es wichtig, selbst etwas von dem zu verstehen, was er anbietet, auch wenn er nicht am Herd stehen wird. «Welche Mehlsorte nimmst du für welche Pasta, welche Geschichte steckt dahinter, welches sind die Originalzutaten – das wollte ich genauer wissen», sagt er.

Was im Dio/Mio oberstes Gebot ist, soll auch im Zweitlokal gelten: Es wird nie an den Zutaten gespart. «Wir verwenden für die Carbonara nicht irgendeinen Speck, sondern Guanciale aus der Schweinebacke, schon gar keinen Schinken, keinen Rahm», sagt Engler, «ausserdem Pecorino, keinen Parmigiano.» Das sei für jeden Italiener das normalste von der Welt und müsse einfach stimmen.

Und so erwartet den Gast des Che Vuoi mehr als «nur» Pasta. Es sind die Spezialitäten der verschiedenen Regionen Italiens, die hier auf die Karte kommen. So zum Beispiel Orecchiette Cime di Rapa (25 Franken) aus der Region Puglia oder Trofie Pesto Genovese (25 Franken) aus Ligurien oder Fazzoletti al Sugo di Ossobuco (29 Franken). Sieben verschiedene Teigsorten werden für die zwölf unterschiedlichen Gerichte täglich handgeknetet, denn die Kombinationen müssen jeweils genau stimmen. «Den Aufwand wird man schmecken», da ist sich Engler sicher. Neben den klassischen Rezepten wird es immer mal wieder zwei, drei Spezialitäten geben, die moderner umgesetzt sind, an denen die zwei Gastronomen Spass haben, die toll aussehen.

Testessen mit Kochbuchautor Claudio Del Principe

Eine ganze Woche Zeit hat man sich für das Testessen genommen. Dazu wurde Claudio Del Principe, erfolgreicher Autor von bisher acht mehrfach ausgezeichneten Kochbüchern, eingeladen. «Stundenlang haben wir zu dritt zusammen gegessen, um den Gerichten den letzten Schliff zu geben», erinnert sich Engler.

Im Dio/Mio arbeiten nur Neapolitaner, im Che Vuoi dürfen es auch Köche aus anderen Regionen Italiens sein. Personalmangel haben Engler und Hiltmann nur im Sommer gespürt, inzwischen habe sich die Situation entspannt. Dazu kommt: «In Italien findet man eher Mitarbeiter als in der Schweiz», sagt Engler.

Die Herrentoilette ist gleichzeitig Gedenkstätte der Warteck-Brauerei. Foto: Nicole Pont

Der Standort im Claraturm hat für die beiden Gastronomen eine ganz besondere Bedeutung. 1856 war hier, an der Ecke Clarastrasse und heutiger Riehenring, die Geburtsstätte der Warteck-Brauerei. Direkt gegenüber befand sich damals der Badische Bahnhof, der erst später nach hinten verlegt wurde. «Und hier, wo wir jetzt sind, haben die Leute auf den Zug gewartet, eben am ‹Warteck›», sagt Engler. Daraus sei tatsächlich der Name für das Bier entstanden. Wer die Geschichte ganz genau wissen möchte: In der Herrentoilette, die ganz der Warteck-Brauerei gewidmet ist, kann sie auf der Innenseite der Tür nachgelesen werden. Natürlich fliesst im Che Vuoi Warteck-Bier aus einem Zapfhahn. Ansonsten ist das Getränkeangebot ausschliesslich italienisch.

Man fühlt sich direkt wohl, wenn man den neu gestalteten Gastraum betritt. Unterschiedlich gestaltete Bereiche bieten für jeden Gast den passenden Sitzplatz. Rund 100 Sitzplätze hat das Lokal im Innenbereich, im Sommer kann dazu noch vor der Fassade und der Clarastrasse entlang bestuhlt werden. Wie das Dio/Mio wird auch das Che Vuoi an 7 Tagen die Woche geöffnet sein.

Che Vuoi, Riehenring 65, 4058 Basel, www.chevuoi.ch

