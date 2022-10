Professorin im Klimastreik – «Im Büro sitzen ist keine Option» Die Ökonomin Julia Steinberger hat sich in Bern auf eine Strasse geklebt. Sie rechtfertigt ihren Protest. Ihre Universität Lausanne verbietet solche Aktionen nicht. Philippe Reichen aus Lausanne

Nach Strassenprotesten in Lausanne klebte sich Julia Steinberger, Professorin für ökologische Ökonomie an der Universität Lausanne, am Dienstag in Bern auf den Asphalt einer Autobahn. Foto: PD

Julia Steinberger könnte ein normales Gelehrtenleben führen: forschen, Bücher schreiben, dozieren, Studenten betreuen und ihr Familienleben geniessen. Doch die 48-jährige Wissenschaftlerin und Mutter eines Sohnes hat sich für einen unorthodoxen Weg entschieden: für den Protest gegen die geltende Klimapolitik, für Gerichtsprozesse – und auch dafür, öffentlich attackiert und inkriminiert zu werden.

Bisher beteiligte sich die Professorin für ökologische Ökonomie der Universität Lausanne «nur» an Strassenprotesten. Am Dienstag ging sie einen Schritt weiter. In Bern klebte sie sich mit anderen Aktivisten auf den Asphalt einer viel befahrenen Strasse. Die Strasse war für 30 Minuten blockiert. Die Polizei musste auch Julia Steinberger unter erheblichem Aufwand von der Strasse tragen. Die Folgen für die Professorin: wütende Autofahrer, Polizeigewahrsam, irritierte Politikerinnen und Politiker und mit einiger Wahrscheinlichkeit ein Strafverfahren gegen die Professorin.

Mit ihrer Aktion wollten Steinberger und ihre Aktivistenkollegen auf ihre Forderungen aufmerksam machen. Sie verlangen vom Bundesrat unter anderem, dass dieser bei Gebäuden bessere Wärmeisolierungen durchsetzt, damit die Schweiz ihren Ausstieg aus der fossilen Energie beschleunigt. Doch werden sich solche Dinge wirklich beschleunigen, wenn man seine Hände auf Strassen klebt?



Die Lausanner Uni-Professorin lässt sich nach der Strassenbesetzung in Bern von der Polizei wegtragen. Foto: PD

«In meinem Büro sitzen und Artikel schreiben ist für mich keine Option», sagt Julia Steinberger. Denn eines sei längst klar: «Die wissenschaftlichen Daten über die katastrophalen Klimaveränderungen waren bereits Anfang der 1980er-Jahre bekannt. Industrie und Politik hätten die Möglichkeit gehabt, den Klimawandel zu stoppen oder zumindest einzudämmen.» Doch es sei nichts passiert.

«Unsere Industriegesellschaften haben eine verzerrte Wahrnehmung.» Julia Steinberger, Professorin für ökologische Ökonomie

Das erstaunt die 48-Jährige Ökonomin, die am renommierten MIT einst in Physik promovierte, aber nicht. «Unsere Industriegesellschaften haben eine verzerrte Wahrnehmung. Es dauert viele Jahre, bis sie sich der Realität, die von uns Wissenschaftlern perfekt beschrieben wird, stellen und politische Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung ergreifen.» Deshalb habe sie sich entschieden, nicht länger nur in ihrem Büro Aufsätze zu schreiben, sondern mit gewaltlosen Aktionen auf Missstände aufmerksam zu machen. Man müsse mitten in die Gesellschaft gehen, die Leute aufrütteln und darauf hinweisen, dass «die grösste Gefahr für die Existenz der Menschheit vom Klimawandel ausgeht», so die 48-Jährige.

Wer sich wie Julia Steinberger dergestalt öffentlich exponiert, muss mit Gegenrede und Kritik rechnen. Solches kennt die gebürtige Genferin aus ihrem Umfeld und ihrer Familie, wo sie sich zuweilen für Aktionen ebenfalls rechtfertigen muss. Kritik kommt diesmal auch aus der Politik. Vor allem Bürgerliche kritisieren die Lausanner Uniprofessorin harsch.

Kritik von Politikern

«Das ist ein Skandal. Die Frau wird durch die öffentliche Hand bezahlt und hat zudem einen Bildungsauftrag», urteilte SVP-Nationalrätin Nadja Umbricht Pieren in der Zeitung «20 Minuten» über Steinberger. Pieren riet der Universitätsleitung, das Gespräch mit der Professorin zu suchen, da ein solches Verhalten nicht geduldet werden dürfe.

Der Walliser Anwalt und Mitte-Nationalrat Philipp Matthias Bregy monierte in derselben Zeitung: «Das Verhalten ist nicht tragbar und mit einem Mandat als Uni-Professorin nicht vereinbar.» Er verurteile jede Form von Gewalt. Und wenn Unbeteiligte, in diesem Fall Autofahrende, betroffen seien, sei eine Blockade für ihn auch eine Form von Gewalt, so Bregy.

Julia Steinberger ist die Kritik egal. «Je m’en fiche», sagt sie in bester Genfer Manier. Es sei ihr egal, was die Leute über sie denken. Die Aktion sei «ein gewaltfreier ziviler Protest gewesen», so die 48-Jährige. Diese Art des Protests bringe die Menschen zum Nachdenken. Und ohne Nachdenken sei kein Wandel möglich.

Auch zum Einwand, ob sich der Protest auf einer Autobahn lohne, wenn man damit allenfalls sein eigenes Leben riskiere, hat sie eine klare Haltung. Der Klimawandel sei «die weit grössere Gefahr», so Steinberger. «Das Leben auf unserem Planeten wird vor unseren Augen zerstört.» Das müssten die Leute realisieren, und dafür habe sie sich auf die Autobahn geklebt.

Uni toleriert zivilen Ungehorsam

Bleibt die Frage: Was darf eine Universitätsprofessorin, und was darf sie nicht? Die Frage ist an der Universität Lausanne aktueller denn je. Nebst Julia Steinberger nehmen seit geraumer Zeit auch andere Professorinnen und Hochschulmitarbeiter an Protesten teil. Im April 2020 setzte die Universitätsleitung eine Arbeitsgruppe ein.

Im Mai dieses Jahres legte sie ihre Resultate vor. Die Arbeitsgruppe kam zu klaren Schlüssen. Die akademische Freiheit sei hoch zu gewichten und die Meinungsfreiheit von Akademikerinnen und Akademiker dürfe nicht beeinträchtigt werden, schreibt die Gruppe in ihrem Bericht.

Der zivile Ungehorsam wiederum werde «in der philosophischen und politikwissenschaftlichen Literatur weitgehend als legitimes demokratisches Ausdrucksmittel anerkannt, auch in einem System der halbdirekten Demokratie wie dem schweizerischen.» Auch wenn die Schweizer Rechtsprechung den zivilen Ungehorsam noch unter Strafe stelle, dürfe die Universität keine präventiven Massnahmen treffen, um ihre Angestellten an der Teilnahme an solchen Aktionen zu hindern oder sie dafür zu verurteilen.

Für Julia Steinberger ist eines klar: «Ich werde nicht die erste und werde nicht die letzte Professorin sein, die für den politischen Protest auf die Strasse geht.»



Philippe Reichen ist seit 2012 Westschweizkorrespondent mit Sitz in Lausanne. Er hat an den Universitäten in Zürich und Freiburg im Breisgau Geschichte, Philosophie und Allgemeines Staatsrecht studiert. Mehr Infos @PhilippeReichen

Fehler gefunden?Jetzt melden.