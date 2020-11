Der Club der Gentlemen – Im Buch versteckt Wer gewisse Dinge statt auf der Bank lieber in seinen vier Wänden wissen will, legt sich einen Tresor zu. Dominik Heitz

Wohin mit dem «Notgroschen»? Zum Beispiel in einen Tresor, der wie das Buch «Treasure Island» oder «Holy Bible» aussieht.

Es gehört zu den Eigenheiten des Menschen, Geheimnisse zu haben – sei es aus Schutz vor anderen oder auch aus reiner Freude am Versteckspiel. Wir wissen von Geheimgängen in Klöstern und Burgen, von verborgenen Türen in Schlössern oder ebensolchen Fächern in Schreibtischen und von Geheimnissen, die beim Arzt oder Pfarrer sicher aufgehoben sind.

Und natürlich will der Mensch seinen materiellen Besitz oder gewisse Akten teilweise sicher verwahrt wissen. Der Mann von Welt nutzt dazu in der Regel die Bank. Doch darüber hinaus kann es auch sein, dass er sich noch einen Tresor in den eigene vier Wänden zulegt, um darin – schnell griffbereit – seinen «Notgroschen» oder wertvollen Schmuck zu lagern.