Vor den Agrarinitiativen – Im Bioland rumort es Biobauern sperren sich gegen eine ökologischere Landwirtschaft, Bio Suisse kommuniziert widersprüchlich, Konsumentinnen reagieren erbost und verwirrt. Christian Zürcher , Salome Müller , Stefan Häne

Die Biowelt stellt sich angesichts der Agrarinitiativen fundamentale Fragen: Wie soll die Landwirtschaft von morgen aussehen? Foto: Christian Beutler (Keystone)

Die Biokonsumentin galt früher als verschroben, der Biokonsument trug oft Birkenstöcke und Jutetaschen. Man hat sie belächelt.

Das ist lange her. Heute ist bio normal. Bio ist Lifestyle. Über die Hälfte aller Konsumentinnen und Konsumenten kaufen einmal in der Woche Bio. Ganz besonders freut dies Felix Wehrle, einen pensionierten Ökonomen. Es liegt vor allem an ihm, dass Bio gross und bekannt geworden ist. Inzwischen ist das Bedürfnis danach so gross, dass die Schweiz im Juni über eine nachhaltigere Landwirtschaft abstimmt.

Der Mister Bio prescht vor