Pasta und Flugsimulatoren – Im Basler Untergrund entsteht ein neuer Streetfood-Markt Ende Januar geht nahe beim Aeschenplatz ein unkonventionelles Gastro- und Eventprojekt offiziell an den Start: der Hawkers Market. Schon jetzt sind einige der Stände zugänglich. Julia Gisi

Angelehnt an ein Konzept aus dem asiatischen Raum: Der Hawkers Market. Foto: PD



Vielen dürfte es bisher entgangen sein: Im unteren Stock an der Sternengasse 19, nicht weit vom Aeschenplatz entfernt, versteckt sich ein Angebot, das es so in Basel bisher noch nicht gegeben hat. Es ist ein sogenannter Hawkers Market.