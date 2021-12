Corona-Massnahmen – Basel-Stadt hält Massnahmen des Bundesrats für ungenügend Die Baselbieter Regierung übernimmt den vom Bund vorgelegten Corona-Plan und ermöglicht eine freiwillige 2-G-Regelung. Basel-Stadt hält derweil am eigenen Kurs fest – und stellt Forderungen. Robin Rickenbacher

Der Basler Regierungsrat und GDK-Präsident Lukas Engelberger (links) schlägt in seinem Kanton einen härteren Corona-Kurs ein als der Bundesrat auf nationaler Ebene. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Kantone Aargau und Solothurn hatten diesen Schritt bereits eingeleitet, nun zieht auch die Baselbieter Regierung nach. Sie passt die kantonale Verordnung an die kürzlich erhobenen Corona-Massnahmen des Bundes an. Konkret geändert wird, dass Betriebe und Veranstalter eine 2-G-Regelung einführen können, womit nur noch Geimpften und Genesenen der Zutritt erlaubt ist. Der Vorteil dieser Regelung ist, dass für die Betreiber somit die Maskenpflicht und die Sitzpflicht entfallen. Besonders Clubbetreiber befürworteten diese Möglichkeit, die der Bundesrat in seinem Massnahmenkatalog vom vergangenen Freitag gewährte.

Überdies hebt die Baselbieter Regierung die kantonal beschlossene Maskenpflicht in Innenräumen auf. Da diese durch den Beschluss des Bundesrats berücksichtigt werde, ist die Verordnung aus Baselland obsolet.

«Es ist absehbar, dass der Bundesratsentscheid nur ein Zwischenschritt zu konsequenteren Massnahmen darstellen wird.» Regierungsrat Basel-Stadt

Ganz anders klingt die Basler Regierung. Diese hält an den schärferen Massnahmen fest, die im Stadtkanton vor einigen Tagen in Kraft traten. Das bedeutet: In der Stadt gelten Masken- und Sitzpflicht in Lokalen, auch wenn diese die 2-G-Regel anwenden. In seiner Mitteilung positioniert sich der Regierungsrat klar gegen den vom Bund vorgeschlagenen Kurs.

«Die Belastung ist derart hoch, dass der Regierungsrat der Ansicht ist, dass die Schutzmassnahmen auch nach dem bundesrätlichen Entscheid nicht gelockert werden können», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die milderen Massnahmen des Bundesrats würden vor dem Hintergrund einer bedenklichen epidemiologischen Entwicklung nicht ausreichen. «Es ist absehbar, dass der Bundesratsentscheid nur ein Zwischenschritt zu konsequenteren Massnahmen darstellen wird», so die Basler Regierung weiter. Auch der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen hat sich auf Twitter entsprechend geäussert.

Der Regierungsrat geht aber noch weiter: «Der Regierungsrat spricht sich dafür aus, im nächsten bundesweiten Massnahmenpaket in gewissen Bereichen eine 2-G-Pflicht inklusive Maskentragpflicht einzuführen.»

Überdies argumentiert der Regierungsrat, dass ein Beibehalten der härteren Massnahmen auch im Hinblick auf die geltenden Regeln in Baden-Württemberg und im Elsass wichtig sei. Basel solle nicht zur Ausweichdestination für Einkäufe und Freizeitaktivitäten von Menschen aus Frankreich und Deutschland werden.

Der Regierungsrat anerkennt, dass sein Entschluss vor allem für Bars und Nachtclubs einschneidend sei. Der Kanton stellt in Aussicht, die betroffenen Betriebe finanziell zu unterstützen. Bei Veranstaltern mit Liveauftritten könne die Unterstützung durch das Kulturprogramm dank des aktuellen Beschlusses im Bundesparlament weitergeführt werden.

