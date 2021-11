Erste bestätigte Sichtung – Im Baselbiet ist tatsächlich ein Wolf unterwegs In der Gemeinde Zeglingen konnten am Montagmorgen Aufnahmen eines Wolfes gemacht werden. Ob es dasselbe Tier war, das die Geissen in Lauwil gerissen hat, ist noch unklar.

Vermutlich handelt sich hierbei um einen Jungwolf. Bild: Amt für Wald beider Basel

Es ist wirklich ein Wolf im Baselbiet unterwegs. Kurz nach den Gerüchten, wonach ein solches Raubtier in Lauwil sieben Geissen gerissen haben soll, folgt die erste bestätigte Sichtung. «Heute Montag konnte in Zeglingen an zwei verschiedenen Örtlichkeiten ein Wolf beobachtet und fotografiert werden», teilt das Amt für Wald beider Basel am Montagnachmittag mit. Die Sichtung sei mittlerweile von der Stiftung KORA (Koordinierte Forschungsprojekte zur Erhaltung und zum Management der Raubtiere in der Schweiz) bestätigt worden.

Vermutlich handle es sich auf den Fotos aus Zeglingen um einen Jungwolf, schreibt das Amt für Wald. Es sei die erste bestätigte Wolfsichtung im Kanton Basel-Landschaft, seit der Wolf in die Schweiz zurückgekehrt ist.

Ob aber ein Zusammenhang mit dem Riss der sieben Geissen in Lauwil bestehe, könne im Moment noch nicht gesagt werden: «Die in Lauwil gerissenen Geissen wurden zur Untersuchung in ein Labor gebracht, um den

Verursacher feststellen zu lassen. Auch dort war eine Zuordnung leider nicht zweifelsfrei möglich.» Erst die DNA-Analyse in 14 Tagen werde ein Ergebnis bringen können. Ein Wolf als Verursacher sei

nicht auszuschliessen – «ebenso wenig wie ein wildernder Hund». Im Baselbiet habe es bisher keinen

vergleichbaren Fall gegeben.

