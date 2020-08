Klimawandel schafft Wassernot – Im Baselbiet drohen neue Grundwasser-Tiefststände Wie es um die Versorgungssicherheit steht und wie der Kanton den neuen Umweltbedingungen begegnen will. Eine Übersicht. Jan Amsler

Mehrere Baselbieter Gemeinden haben derzeit die Brunnen abgestellt. Symbolfoto: Moritz Hager

Der westliche Teil des Gundeli in Basel-Stadt zeigt sich diesen Sommer in herbstlichen Farben: Spaziert man durchs Quartier, reichen einem die verdorrten Platanenblätter bis zu den Knöcheln. Im Baselbiet experimentieren Förster mit neuen Baumarten, die dem Hitzestress standhalten sollen. Der Klimawandel und die längeren Trockenperioden verändern auch die Gewässer. Die Eptinger AG musste kürzlich eine Quelle im nahen Solothurnischen schliessen, da wegen des trockenen, rissigen Bodens Fremdwasser eindrang. Jeweils im Sommer teilen die Baselbieter Behörden mit, dass Bäche an bestimmten Stellen ausgefischt werden müssen, weil der Wasserstand dort zu tief ist – sofern überhaupt noch Wasser fliesst. Die Not zeigt sich ebenso unterhalb der Erdoberfläche: Die Grundwasserspiegel sinken. Mehrere Gemeinden im Landkanton rufen nun zum Wassersparen auf. Denn die Pegel drohen im Herbst neue Tiefststände zu erreichen.