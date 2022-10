Unterbringung von Geflüchteten – Im Baselbiet beginnt das grosse Kopfzerbrechen Nicht alle Gemeinden erfüllen die Asyl-Aufnahmequote. Mit der neuen Flüchtlingswelle werden in Baselland nun wieder Zivilschutzanlagen zum Thema. Basel-Stadt ist optimistischer. Simon Bordier

In Arlesheim kam und kommt es immer wieder vor, dass Geflüchtete in einer Zivilschutzanlage untergebracht werden. Archivfoto: Friedel Ammann

Man habe mit vielen Flüchtenden gerechnet, aber nicht damit, dass sie «so schnell auf einmal» kommen: So hat sich Christine Schraner Burgener, Staatssekretärin für Migration, am Donnerstag vor den Medien erklärt. Ihr Staatssekretariat für Migration (SEM) begegnet der Flüchtlingswelle mit einer Beinahe-Verdoppelung der Asylplätze. In der Not greift der Bund in der Region auch auf die umstrittene Unterbringung in Zivilschutzanlagen zurück.