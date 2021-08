Pirelli-Kalender 2021 – Im Bad mit Rita Ora Bryan Adams fotografierte den neuen Pirelli-Kalender 2022. Es kommen darin ausschliesslich Musikerinnen und Musiker vor. Christoph Heim

Rita Ora vor dem Chateau Marmont. Foto: Instagram

Stars wie Cher, Iggy Pop, Jennifer Hudson und Rita Ora zeigen sich in der neuesten Ausgabe des Pirelli-Kalenders, die der Musiker und Fotograf Bryan Adams fotografiert hat. Für seine Aufnahmen hat sich Adams das Motto «On the Road» gegeben, weil er in den letzten 45 Jahren herumgereist sei, von Konzert zu Konzert, wie er sagt.

Weiter nach der Werbung

«Reisen war mein Leben, wirklich», sagte er nach einer zweitägigen, dicht gepackten Fotosession in Los Angeles, wo er vor dem Palace Theatre in Downtown Los Angeles und vor dem Hotel Chateau Marmont auf dem Sunset Boulevard fotografierte. Einige Fotos entstanden auch auf Capri vor dem Hotel La Scalinatella.