Corona-Massnahmen im Baselbiet – Im Altersheim eingesperrt – weil Pfleger sich nicht impfen lassen Eine Rentnerin (91) freute sich auf ein Treffen mit der Familie. Doch dann musste sie wieder in Quarantäne, obwohl sie geimpft ist. Nur, weil sich ein Pfleger angesteckt hatte. Mischa Hauswirth

Ein Corona-Fall beim Pflegepersonal führte dazu, dass im Alterszentrum am Bachgraben in Allschwil bereits geimpfte Bewohnerinnen und Bewohner in Quarantäne mussten. Foto: Nicole Pont

Am vergangenen Sonntag war Königswetter in der Region. Hanni Vogel (91) im Alterszentrum am Bachgraben (AZB) in Allschwil freute sich schon lange auf diesen Tag. Denn alles sah gut aus, dass sie nach langen Wintermonaten und der Covid-Besucherrestriktionen einen fröhlichen Nachmittag mit ihrer Familie im Garten der Tochter verbringen könnte: Sie war gegen Corona geimpft, und der Bundesrat hat die Kontaktbeschränkungen in den vergangenen Wochen gelockert.

Doch dann der Schock. «Plötzlich hiess es, sie müsse in Quarantäne, obwohl sie bereits zwei Impfdosen erhalten hat», erzählt Hannis Sohn, Ernst Vogel, dieser Zeitung. Grund: Jemand im Pflegeteam auf dem Stock, auf dem Hanni lebt, ist positiv auf Corona getestet worden.