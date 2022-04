Wie viel Ukrainer fürs Leben bekommen – Im Aargau darf ein Mittagessen nur 2.65 Franken kosten Vielerorts liegt die finanzielle Hilfe für ukrainische Flüchtlinge weit unter dem Existenzminimum, wie ein Vergleich aller Kantone zeigt. Nun fordert sogar SVP-Asylhardliner Andreas Glarner eine Erhöhung. Mischa Aebi Denis von Burg

Natascha ist mit ihrem Sohn Iwan aus der Ukraine ins aargauische Mühlau geflüchtet. Dort wurde sie herzlich aufgenommen. Doch vom Sozialamt darf sie nicht viel erwarten. Foto: Stefano Schröter

So herzlich die Menschen aus der Ukraine in der Schweiz empfangen wurden, so schnell bekommen sie die harte Realität des Asylsystems zu spüren. Sie werden mit einer finanziellen Unterstützung zurechtkommen müssen, die in manchen Kantonen nicht einmal der Hälfte des von der Sozialhilfekonferenz festgelegten Existenzminimums entspricht. Eine Auswertung der SonntagsZeitung zeigt erstmals am Beispiel einer dreiköpfigen Familie, in welchem Kanton die Kriegsflüchtlinge wie viel Geld fürs Leben bekommen (siehe Grafik).