Frau in Basel vergewaltigt – «Ihre Schreie waren so schrill, da wusste ich, dass etwas nicht in Ordnung ist» In der Nacht auf Sonntag wurde eine 25-Jährige im Treppenhaus ihres Wohnblocks vergewaltigt. Eine Nachbarin schaltete das Licht an, da flüchtete der Täter. Dina Sambar

Eine 25-jährige Frau wurde in der Nacht auf Sonntag im Treppenhaus ihrer Wohnliegenschaft vergewaltigt. (Symbolbild) Foto: Alain Rischard

Eine junge Frau wurde in der Nacht auf Sonntag in der Landskronstrasse in Basel vergewaltigt. Sie war um circa 2.40 Uhr auf dem Weg nach Hause und hatte soeben die Eingangstür ihres Wohnblocks aufgeschlossen, als ein unbekannter Mann sie von hinten ins Treppenhaus stiess. Wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilt, raubte er der 25-Jährigen zuerst das Handy und vergewaltigte sie danach.

Die Schreie des Opfers schreckten eine Nachbarin auf. Als diese das Licht im Treppenhaus anschaltete, flüchtete der Täter. «Ich wusste zunächst nicht, was ich machen soll. Ihre Schreie waren so schrill, da wusste ich, dass etwas nicht in Ordnung ist», erzählt die Nachbarin, die zu diesem Zeitpunkt im Bett lag, gegenüber «20 Minuten». Die Schreie hätten zudem teilweise so geklungen, als würde ihr jemand die Hand vor den Mund halten. «Ich wusste nicht, was ich bewirken kann. Doch ich dachte mir, das Mindeste, was ich tun kann, ist, Präsenz zu zeigen», so die 35-Jährige.

Täter folgte ihr auf dem Heimweg

Sie habe die Wohnungstür aufgerissen, im Gang das Licht angemacht und sei zum Hauseingang hinuntergegangen. Dort traf sie auf die aufgelöste junge Frau. Der Täter war weg. «Sie sagte mir, dass sie vergewaltigt wurde, da rief ich sofort die Polizei», sagt die Nachbarin.

Der Mann war dem späteren Opfer laut der Nachbarin schon auf dem Nachhauseweg beim St.-Johann-Park aufgefallen. Spätestens ab dort müsse er ihr gefolgt sein. Die Polizei sei in der Nacht noch lange bei ihr gewesen und habe Aussagen aufgenommen. Noch am Sonntagmorgen sicherte die Kriminalpolizei Spuren am Tatort.

Der Täter konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Deshalb sucht die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Zeugen. Der unbekannte Mann ist etwa 20 Jahre alt, hat eine schlanke Statur, ein oval-rundliches Gesicht, war rasiert, trug Jeans und spricht Französisch.

Die Landskronstrasse ist eine Querstrasse der Elsässerstrasse. Dort wurde im Februar 2020 ebenfalls eine Frau in ihrem Hauseingang vergewaltigt. Der Fall an der Elsässerstrasse sorgte schweizweit für Aufsehen und führte in Basel-Stadt zu Protestaktionen gegen sexuelle Gewalt.

Dina Sambar ist Redaktorin und stellvertretende Leiterin des regionalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Mehr Infos

