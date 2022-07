Fragen an Hans Ulrich Obrist (11) – Ihre Musik klingt nach Astrophysik Verändert die Wissenschaft die Kunst? Klar. Die Schweizer Klangkünstlerin Aïsha Devi arbeitete sich ein in die Tiefen der Festkörperphysik – magisch, was dabei herausgekommen ist. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Sie ist die Enkelin eines ETH-Physikers: die schweizerisch-tibetanische Klang-Künstlerin Aïsha Devi. Foto: Emile Barret

Die Art und Weise, in der Künstlerinnen uns mit ihrer Kunst etwas mitteilen, hat immer sehr viel damit zu tun, wie sie auf sich selbst und die Welt blicken. Und was man sieht, hat wiederum immer viel damit zu tun, welche von Wissenschaft und Philosophie geprägte Sicht auf die Welt zu einer bestimmten Zeit dominiert. Ein Beispiel sind die Gesetze der Optik, die im 15. Jahrhundert die Zentralperspektive in die Kunst gebracht haben.